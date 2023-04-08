Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Крихітний робот знаходить та захоплює клітини людини: чим корисна нова технологія arrow

Крихітний робот знаходить та захоплює клітини людини: чим корисна нова технологія

8 квітня 2023 05:54
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міні-роботи допоможуть при діагностиці раку
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідники розробили революційного крихітного робота, який здатен знаходити та захоплювати окремі клітини людського тіла. Ця технологія є кроком вперед у галузі медичної робототехніки, що дозволить покращити спосіб, у який лікарі діагностують та лікують хвороби.

Про це інформує NNews.

Читайте також:

Що вміє крихітний робот

Розмір робота становить кілька мікрометрів, він був розроблений командою вчених з Інституту інтелектуальних систем імені Макса Планка в Німеччині. Робот оснащений магнітом, який дозволяє керувати ним за допомогою зовнішнього магнітного поля. 

Одразу як робот опиняється на місці, він може використовувати комбінацію методів візуалізації та інструментів для мікроманіпуляцій, щоб ідентифікувати та захоплювати окремі клітини. Це особливо корисно для діагностики таких захворювань, як рак, оскільки дозволяє лікарям отримати зразок клітин з ураженої ділянки без необхідності хірургічного втручання.

Прорив у медичних технологіях

Розробка цього крихітного робота є великим проривом у медичних технологіях, оскільки він має потенціал значно покращити результати лікування пацієнтів. Однак ще потрібно багато вдосконалити перш ніж робота можна буде використовувати в клінічних умовах. 

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки науковці розробили акумуляторні батареї на водній основі. Вони значно безпечніші за звичайні літій-іонні, при цьому можуть бути удесятеро ємнішими. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB