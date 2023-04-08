Крихітний робот знаходить та захоплює клітини людини: чим корисна нова технологія

Міні-роботи допоможуть при діагностиці раку

Дослідники розробили революційного крихітного робота, який здатен знаходити та захоплювати окремі клітини людського тіла. Ця технологія є кроком вперед у галузі медичної робототехніки, що дозволить покращити спосіб, у який лікарі діагностують та лікують хвороби.

Про це інформує NNews.

Читайте також:

Що вміє крихітний робот

Розмір робота становить кілька мікрометрів, він був розроблений командою вчених з Інституту інтелектуальних систем імені Макса Планка в Німеччині. Робот оснащений магнітом, який дозволяє керувати ним за допомогою зовнішнього магнітного поля.

Одразу як робот опиняється на місці, він може використовувати комбінацію методів візуалізації та інструментів для мікроманіпуляцій, щоб ідентифікувати та захоплювати окремі клітини. Це особливо корисно для діагностики таких захворювань, як рак, оскільки дозволяє лікарям отримати зразок клітин з ураженої ділянки без необхідності хірургічного втручання.

Прорив у медичних технологіях

Розробка цього крихітного робота є великим проривом у медичних технологіях, оскільки він має потенціал значно покращити результати лікування пацієнтів. Однак ще потрібно багато вдосконалити перш ніж робота можна буде використовувати в клінічних умовах.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки науковці розробили акумуляторні батареї на водній основі. Вони значно безпечніші за звичайні літій-іонні, при цьому можуть бути удесятеро ємнішими.