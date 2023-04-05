Американські науковці винайшли акумулятори, удесятеро вигідніші за нинішні: деталі

Науковці в Техаському інституті A&M

У Сполучених Штатах Америки науковці розробили акумуляторні батареї на водній основі. Вони значно безпечніші за звичайні літій-іонні, при цьому можуть бути удесятеро ємнішими.

Про це повідомляє видання ScienceDaily.

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Безлітієві акумулятори

Дослідники Техаського університету A&M зробили відкриття у царині акумуляторів.

Вони виявили, що ємність безметалевих, без наявності літію, акумуляторних батарей на водній основі може бути на 1000% більшою за ємність звичайних літій-іонних батарей.

Безпечні і вигідні батареї

Професор хімічної інженерії д-р Джоді Латкенхаус і доцент кафедри хімії д-р Даніель Табор також відзначили у своїх висновках, що нові акумуляторні батареї на водній основі є значно безпечнішими.

"Зникли б пожежі батареї, просто тому що вони — на водній основі", — зазначив Луткенхаус.

Крім того, у майбутньому, коли через дефіцит матеріалів ціна на літій-іонні батареї зросте — їхній винахід може стати дешевшою альтернативою.

Нагадаємо, раніше науковці зі Сполучених Штатів Америки розробили технологічну "білу тростину" для слабозорих.

Фото: Техаський університет A&M