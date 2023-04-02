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Вчені винайшли батарейку, яка знищує ракові клітини: подробиці наукового прориву

2 квітня 2023 14:05
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
SEM-зображення клітин раку молочної залози
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідники сконструювали батарею, яка самозаряджається навколо пухлини та забирає кисень із середовища ракових клітин. Таким чином підвищується ефективність деяких методів лікування раку, що показало дослідження на лабораторних мишах.

Про це інформує Science News.

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Як працює батарея проти раку

Китайські дослідники Йонгайо Ся, Фан Чжан та їхні колеги розробили крихітну гнучку батарею, яка може частково обертатися навколо пухлини. Цинковий електрод акумулятора самозаряджається, поглинаючи кисень із навколишнього середовища. Він також створює високоактивні кисневі пари, які можуть пошкодити ДНК, але не є придатною формою кисню для клітин.

Дослідники повідомили 31 березня в журналі Science Advances, що у мишей, які мали маленькі батарейки, обернуті навколо пухлини раку молочної залози, у поєднанні з терапією проти раку, показали 90-відсоткове зменшення об’єму пухлини за два тижні.

Новітній засіб протидії раку

Поглинаючи більшу частину доступного кисню та виробляючи багато реактивних пар кисню, одна батарея була здатна зменшити пухлини у мишей до 26 % від їх початкового розміру через два тижні після імплантації. Таким чином у поєднанні з іншими засобами протидії раку середній розмір пухлини зменшився на 90 %. 

"Зменшення розміру пухлини на 90 % не є зменшенням на 100 %. Залишилося ще 10 %", — каже науковець Цин Чжан. 

Якщо ці клітини виживають, це може означати, що вони стійкі до гіпоксії (кисневе голодування. — Ред), і пухлина може вирости знову. Як і у випадку з багатьма методами лікування, за словами дослідників, батареї, ймовірно, доведеться поєднувати з іншими методами лікування, щоб переконатися, що вся пухлина повністю ліквідована.

Досліди на людях

Ся, Фан Чжан і їхні колеги вже думають про те, як можна зробити батарею гнучкішою та потужнішою для роботи з пухлинами розміром з людину — використовувати енергію батареї для позбавлення від раку. Однак досліди поки що проводилися лише на лабораторних тваринах.

Нагадаємо, що легендарна тенісистка Мартіна Навратілова розповіла, як перемогла онкологію.

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