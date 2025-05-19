Искусственный интеллект не заменит этих работников — кто не потеряет работу из-за роботов в 2025 году

Увольнения могут не бояться — кто не потеряет работу из-за ИИ
Современные технологии развиваются с поразительной скоростью. Так, роботы и искусственный интеллект (ИИ) уже выполняют различные задачи вместо людей — они появляются на производствах, умеют анализировать данные и находить ошибки в программах.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, люди какой профессии могут не бояться потерять работу из-за ИИ.
У кого будет работа
Среди работодателей в странах Европы, как пишет издание Think Stewartville, продолжает расти интерес к техникам по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Как отмечают журналисты, сейчас растущая конкуренция со стороны ИИ может угрожать потерей работы офисным работникам, операторам, копирайтерам и даже программистам. Зато HVAC-специалистам можно не нервничать, ведь никто и ничто не сможет выполнить их работу дистанционно или написав код.
"Это физическая, техническая, практическая работа, которая требует человеческого подхода, опыта, быстрого решения проблем и работы на месте", — говорится в статье.
К тому же представители этой профессии имеют еще одно весомое преимущество над другими: чтобы освоить работу им не нужно тратить годы в университете, достаточно лишь нескольких месяцев сертификационного курса, после которого "студенты" начинают получать практику.
Что же касается оплаты труда, то монтажникам систем климат-контроля предлагают зарплату выше среднего уровня. Конкретные суммы зависят от страны или даже города.
Что еще стоит знать
Поскольку компании все чаще обращают внимание на специалистов в области ИИ, это неизбежно приведет к изменениям на рынке труда. Так, по предварительным прогнозам, уже к 2030 году потерять свое место на работе могут:
- работники почтовых служб;
- секретари;
- специалисты по расчету зарплаты;
- графические дизайнеры;
- юристы.
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