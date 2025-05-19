Искусственный интеллект не заменит этих работников — кто не потеряет работу из-за роботов в 2025 году

Монтажники во время работы. Фото: УНИАН

Современные технологии развиваются с поразительной скоростью. Так, роботы и искусственный интеллект (ИИ) уже выполняют различные задачи вместо людей — они появляются на производствах, умеют анализировать данные и находить ошибки в программах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, люди какой профессии могут не бояться потерять работу из-за ИИ.

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У кого будет работа

Среди работодателей в странах Европы, как пишет издание Think Stewartville, продолжает расти интерес к техникам по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Как отмечают журналисты, сейчас растущая конкуренция со стороны ИИ может угрожать потерей работы офисным работникам, операторам, копирайтерам и даже программистам. Зато HVAC-специалистам можно не нервничать, ведь никто и ничто не сможет выполнить их работу дистанционно или написав код.

"Это физическая, техническая, практическая работа, которая требует человеческого подхода, опыта, быстрого решения проблем и работы на месте", — говорится в статье.

К тому же представители этой профессии имеют еще одно весомое преимущество над другими: чтобы освоить работу им не нужно тратить годы в университете, достаточно лишь нескольких месяцев сертификационного курса, после которого "студенты" начинают получать практику.

Что же касается оплаты труда, то монтажникам систем климат-контроля предлагают зарплату выше среднего уровня. Конкретные суммы зависят от страны или даже города.

Что еще стоит знать

Поскольку компании все чаще обращают внимание на специалистов в области ИИ, это неизбежно приведет к изменениям на рынке труда. Так, по предварительным прогнозам, уже к 2030 году потерять свое место на работе могут:

работники почтовых служб;

секретари;

специалисты по расчету зарплаты;

графические дизайнеры;

юристы.

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