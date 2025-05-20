Підробіток на кожен день — де українцям платять до 1000 грн за зміну

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українці можуть знайти безліч вакансій на кадрових порталах, де потрібні працівники на один день чи для виконання кількох завдань. Така робота підійде навіть неповнолітнім і водночас дозволить заробити непогані гроші за короткий проміжок часу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям заробити до 1000 грн прямо зараз.

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Доступні вакансії в Україні

На швидкий дохід за просту роботу можуть розраховувати промоутери. Треба лише роздавати рекламні листівки на вулиці чи розклеювати оголошення по місту. Досвід не потрібен, а працювати можна у вільний час. Вимагають лише відповідальність. Наприклад, у Києві за годину вдасться заробити від 100 до 140 грн.

Вакансія промоутера в Києві. Фото: скриншот

Інший варіант — стати таємним покупцем або ревізором. По всій Україні шукають активних людей, які братимуть участь у програмах із покращення якості обслуговування у супермаркетах, банках, магазинах, АЗС тощо. Обов’язки дуже прості: видати себе за пересічного клієнта в закладі, оцінити рівень комунікації, знайти недоліки в роботі бізнесу.

Бажано мати диктофон або телефон із функцією звукозапису. Після перевірки достатньо здати звіт в електронному вигляді. Оплату здійснюють на банківську картку кожного дня. За кілька годин роботи вдасться отримати до 300 грн, за повний день — від 500 до 700 грн.

Вакансії таємного покупця. Фото: скриншот

Також існує можливість заробляти, не виходячи з дому. Інтернет пропонує користувачам багато варіантів дистанційної роботи, наприклад:

творчі проєкти на біржах фрілансу;

копірайтинг;

платні опитування;

переклади документів і текстів;

онлайн-репетиторство;

продаж товарів чи творів інтелектуальної власності (фото).

У багатьох творчих сферах спочатку доведеться попрацювати на рейтинг, впізнаваність і портфоліо. З часом заробіток може вирости в рази, бо з’явиться багато клієнтів. Кожен перекладений документ, написаний CEO-текст, намальований логотип, проданий пейзаж тощо можуть забезпечувати людей привабливим доходом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила звільнення працівників за ініціативою роботодавця. Йдеться про розірвання трудового договору у випадку систематичного невиконання обов’язків без поважних причин.

Також ми писали, без яких документів сумісникам не заплатять лікарняні. Закон передбачає надання роботодавцю копії листка непрацездатності плюс довідки про середню зарплату з основного місця працевлаштування.