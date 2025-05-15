Лікарняні у 2025 році — без якого документу працівники не отримають виплати

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Щоб роботодавець нарахував лікарняні суміснику, працівник повинен надати один важливий документ. Без нього керівник не зможе проконтролювати сумарну заробітну плату в місяцях розрахункового періоду. Тож одна помилка чи недбалість коштуватиме суміснику виплати з тимчасової непрацездатності.

Про це розповіла консультантка з питань оплати праці та трудового права Тетяна Гуль.

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Який документ мають надати сумісники

Підставою для призначення лікарняного за основним місцем роботи є оригінал листка непрацездатності. Сумісники повинні надати копію цього документу, засвідчену підписом керівника і печаткою. Але для нарахування виплат необхідно мати ще один документ — довідку про середню зарплату з основного місця працевлаштування.

"Роботодавець за сумісництвом не може правильно обчислити середню зарплату для розрахунку допомоги без довідки. Тому варто надати працівнику письмове повідомлення про необхідність довідки з основного місця роботи і попередити, що без документа виплата лікарняних неможлива", — йдеться на сайті.

Відсутність документу передбачає, що відповідальність за ненарахування коштів лежить на працівнику. Постає питання, навіщо він потрібен при виплаті допомоги з тимчасової втрати працездатності? Довідку використовують для контролю сумарного доходу, який не повинен перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ.

У 2025 році йдеться про межу 160 000 грн. При визначенні суми лікарняних враховують не весь розмір фактично отриманої зарплати, а різницю між максимальною величиною бази ЄСВ (160 000 грн) і доходом за основним місцем роботи.

Плюс важливо уточнити, що довідку необхідно надати керівнику, навіть якщо лікарняний повністю оплачується за рахунок роботодавця. Ця вимога стосується лише сумісників, за основним місцем працевлаштування вистачить листка непрацездатності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі працівники можуть піти у відпустку раніше, до завершення шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік. Йдеться про сумісників, які йдуть на відпочинок одночасно з основним місцем працевлаштування.

Також ми писали, які суми допомоги з тимчасової втрати працездатності виплачують українцям у 2025 року. Працівники можуть отримати лікарняні, декретні та кошти на поховання застрахованої особи непенсійного віку або члена сім’ї.