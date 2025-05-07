Відпустка авансом — хто з працівників може піти на відпочинок раніше

Працівники на робочому місці. Фото: zak.tax.gov.ua

За загальним правилом, українцям на роботі дають відпустку після шести місяців безперервної роботи. Проте деякі категорії працівників можуть розраховувати на відпочинок "авансом". Роботодавець зобов’язаний задовольнити вимогу підлеглого.

Про це йдеться у законі "Про відпустки".

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Кому дають відпустку "авансом"

У частині 6 статті 10 закону міститься норма про надання працівникам щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. Якщо людина хоче піти на відпочинок, то тривалість потрібно визначати пропорційно до відпрацьованого часу. Наприклад, три місяці роботи дають право на 6 календарних днів основної відпустки.

Однак в окремих випадках керівник не може відмовити працівнику, якщо йому потрібен відпочинок повної тривалості раніше настання шести місяців виконання посадових обов’язків на підприємстві. У перелік пільгових категорій входять:

жінки з двома і більше дітьми віком до 15 років або дитиною з інвалідністю;

жінки перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

особи з інвалідністю;

неповнолітні працівники;

чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

особи, звільнені з військової служби за призовом під час мобілізації, якщо їх прийняли на роботу протягом трьох місяців (без урахування часу на переїзд до місця проживання);

сумісники, які беруть відпустку одночасно з основним місцем роботи;

працівники, що навчаються в закладах освіти і потребують відпустки для складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

працівники, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не отримали грошову компенсацію;

особи з путівкою на санаторно-курортне (амбулаторно-курортне) лікування;

батьки-вихователі в дитячих будинкам сімейного типу;

батьки, неповнолітні діти яких вступають у заклад освіти, розташований в іншій місцевості (відпустка для супроводження дитини до місця розташування закладу);

інші випадки, передбачені законом, колективним або трудовим договором.

Що стосується надання відпусток у другий і наступні роки на підприємстві, то працівникам дозволяється йти на відпочинок у будь-який час. Отже виходить, що умови отримання відпустки "авансом" залежать від тривалості виконання посадових обов’язків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців штрафують за недотримання графіку відпусток. Цей документ не є формальністю, його важливо дотримуватися. Інакше загрожує фінансова санкція — від 8 000 до 16 000 грн. Також можуть покарати посадових осіб на підприємстві.

Ми писали, що літню відпустку потрібно проводити біля моря. Українцям доступні путівки на різноманітні курорти, де обслуговують гостей за системою "все включено". Недорогі напрямки включають Болгарію, Туреччину, Хорватію та інші популярні країни.