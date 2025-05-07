Отпуск авансом — кто из сотрудников может уйти на отдых раньше

Сотрудники на рабочем месте. Фото: zak.tax.gov.ua

По общему правилу, украинцам на работе дают отпуск после шести месяцев непрерывной работы. Однако некоторые категории сотрудников могут рассчитывать на отдых "авансом". Работодатель обязан удовлетворить требование подчиненного.

Об этом говорится в законе "Об отпусках".

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Кому дают отпуск "авансом"

В части 6 статьи 10 закона содержится норма о предоставлении сотрудникам ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы. Если человек хочет уйти на отдых, то продолжительность нужно определять пропорционально отработанному времени. Например, три месяца работы дают право на 6 календарных дней основного отпуска.

Однако в отдельных случаях руководитель не может отказать сотруднику, если ему нужен отдых полной продолжительности раньше наступления шести месяцев выполнения должностных обязанностей на предприятии. В перечень льготных категорий входят:

женщины с двумя и более детьми в возрасте до 15 лет или ребенком с инвалидностью;

женщины перед отпуском по беременности и родам или после него;

лица с инвалидностью;

несовершеннолетние сотрудники;

мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лица, уволенные с военной службы по призыву во время мобилизации, если их приняли на работу в течение трех месяцев (без учета времени на переезд к месту жительства);

совместители, которые берут отпуск одновременно с основным местом работы;

сотрудники, обучающиеся в учебных заведениях и нуждающиеся в отпуске для сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

сотрудники, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили денежную компенсацию;

лица с путевкой на санаторно-курортное (амбулаторно-курортное) лечение;

родители-воспитатели в детских домах семейного типа;

родители, несовершеннолетние дети которых поступают в учебное заведение, расположенное в другой местности (отпуск для сопровождения ребенка к месту расположения заведения);

другие случаи, предусмотренные законом, коллективным или трудовым договором.

Что касается предоставления отпусков во второй и последующие годы на предприятии, то работникам разрешается идти на отдых в любое время. Поэтому получается, что условия получения отпуска "авансом" зависят от продолжительности выполнения должностных обязанностей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей штрафуют за несоблюдение графика отпусков. Этот документ не является формальностью, его важно соблюдать. Иначе грозит финансовая санкция — от 8 000 до 16 000 грн. Также могут наказать должностных лиц на предприятии.

Мы писали, что летний отпуск нужно проводить у моря. Украинцам доступны путевки на разнообразные курорты, где обслуживают гостей по системе "все включено". Недорогие направления включают Болгарию, Турцию, Хорватию и другие популярные страны.