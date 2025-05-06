Робота до 18 років — які трудові пільги мають неповнолітні працівники

Рукостискання. Фото: Pexels

В Україні можна офіційно працевлаштуватися з 16 років, у деяких випадках — із 15 чи навіть 14 років. Але робота і відпочинок підлітків повинні супроводжуватися пільгами, передбаченими законом. У неповнолітніх є такі самі трудові права, як у дорослих, плюс деякі додаткові привілеї. Роботодавець не може відмовити в наданні особливих умов праці.

Про це йдеться в Кодексі законів про працю.

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Які пільги має неповнолітній працівник

Згідно з КЗпП, дозволяється наймати на роботу кандидата, якому виповнилося 16 років. Водночас не заборонено працевлаштувати 15-річного за наявності згоди одного з батьків, а також 14-літнього, якщо робота легка, не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню.

Пільги для неповнолітніх працівників включають скорочений робочий час, обов’язкові медогляди, більш тривалу щорічну відпустку, заборону на виконання шкідливих робіт тощо. Наприклад, стаття 51 Кодексу говорить, що підлітки повинні виконувати посадові обов’язки:

до 36 годин на тиждень — від 16 років;

до 24 годин на тиждень — від 14 до 16 років.

Якщо учні працюють протягом навчального року, то максимальна тривалість зменшується вдвічі — до 18 і 12 годин на тиждень відповідно. Плюс підлітків не допускають до роботи в небезпечних і шкідливих умовах, зокрема під землею, на електростанціях, газовидобувних підприємствах. Вони не можуть працювати понаднормово, вночі (з 22:00 до 6:00) та у вихідні.

Зарплата і відпустка

Попри скорочений робочий час, неповнолітні заробляють однаково з дорослими. Учням шкіл, які виконують посадові обов’язки у вільні від навчання години, нараховують дохід пропорційно відпрацьованому часу (стаття 194 КЗпП).

"Праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується", — йдеться в Кодексі.

Що стосується відпусток, то підлітків потрібно забезпечити мінімум 31 днем щорічного відпочинку, на противагу щонайменше 24 дням для дорослих. До всього, неповнолітні можуть піти у відпустку в будь-який зручний час, а не після безперервного відпрацювання протягом 6 місяців.

Аби звільнити працівника, роботодавець повинен отримати згоду районної (міської) служби у справах дітей. У разі ліквідації підприємства чи скорочення штату підлітка потрібно обов’язково працевлаштувати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, працівник може передумати звільнитися з роботи. Закон дозволяє відкликати власну заяву на звільнення протягом 14 днів усно чи письмово. Керівнику заборонено розривати трудовий договір, якщо підлеглий продовжив працювати після закінчення двотижневого терміну.

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