Работа до 18 лет — какие трудовые льготы имеют несовершеннолетние сотрудники

Рукопожатие. Фото: Pexels

В Украине можно официально трудоустроиться с 16 лет, в некоторых случаях — с 15 или даже 14 лет. Но работа и отдых подростков должны сопровождаться льготами, предусмотренными законом. У несовершеннолетних есть такие же трудовые права, как у взрослых, плюс некоторые дополнительные привилегии. Работодатель не может отказать в предоставлении особых условий труда.

Об этом говорится в Кодексе законов о труде.

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Какие льготы имеет несовершеннолетний сотрудник

Согласно КЗоТ, разрешается нанимать на работу кандидата, которому исполнилось 16 лет. Однако не запрещено трудоустроить 15-летнего при наличии согласия одного из родителей, а также 14-летнего, если работа легкая, не вредит здоровью и не мешает учебе.

Льготы для несовершеннолетних включают сокращенное рабочее время, обязательные медосмотры, более длительный ежегодный отпуск, запрет на выполнение вредных работ и т.д. Например, статья 51 Кодекса гласит, что подростки должны выполнять должностные обязанности:

до 36 часов в неделю — от 16 лет;

до 24 часов в неделю — от 14 до 16 лет.

Если ученики работают в течение учебного года, то максимальная продолжительность уменьшается вдвое — до 18 и 12 часов в неделю соответственно. Плюс подростков не допускают к работе в опасных и вредных условиях, в частности под землей, на электростанциях, газодобывающих предприятиях. Они не могут работать сверхурочно, ночью (с 22:00 до 6:00) и в выходные.

Зарплата и отпуск

Несмотря на сокращенное рабочее время, несовершеннолетние зарабатывают одинаково со взрослыми. Ученикам школ, которые выполняют должностные обязанности в свободные от учебы часы, начисляют доход пропорционально отработанному времени (статья 194 КЗоТ).

"Труд сотрудников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, установленным для взрослых, с доплатой по тарифной ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается", — говорится в Кодексе.

Что касается отпусков, то подростков нужно обеспечить минимум 31 днем ежегодного отдыха, в противовес минимум 24 дням для взрослых. Ко всему, несовершеннолетние могут уйти в отпуск в любое удобное время, а не после непрерывной отработки в течение 6 месяцев.

Чтобы уволить сотрудника, работодатель должен получить согласие районной (городской) службы по делам детей. В случае ликвидации предприятия или сокращения штата подростка нужно обязательно трудоустроить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сотрудник может передумать уволиться с работы. Закон позволяет отозвать собственное заявление на увольнение в течение 14 дней устно или письменно. Руководителю запрещено расторгать трудовой договор, если подчиненный продолжил работать по истечении двухнедельного срока.

Также мы писали, каких сотрудников неутомимо ищут работодатели в 2025 году. По информации Государственной службы занятости, существует несколько основных категории профессий с наибольшим спросом: продавцы, администраторы, повара, баристы, официанты, торговые представители.