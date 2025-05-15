Больничные в 2025 году — без какого документа сотрудники не получат выплаты

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Чтобы работодатель начислил больничные совместителю, сотрудник должен предоставить один важный документ. Без него руководитель не сможет проконтролировать суммарную заработную плату в месяцах расчетного периода. Поэтому одна ошибка или небрежность будет стоить совместителю выплаты по временной нетрудоспособности.

Об этом рассказала консультант по вопросам оплаты труда и трудового права Татьяна Гуль.

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Какой документ должны предоставить совместители

Основанием для назначения больничного по основному месту работы является оригинал листка нетрудоспособности. Совместители должны предоставить копию этого документа, заверенную подписью руководителя и печатью. Но для начисления выплат необходимо иметь еще один документ — справку о средней зарплате с основного места трудоустройства.

"Работодатель по совместительству не может правильно исчислить среднюю зарплату для расчета помощи без справки. Поэтому нужно предоставить сотруднику письменное уведомление о необходимости справки с основного места работы и предупредить, что без документа выплата больничных невозможна", — говорится на сайте.

Отсутствие документа предполагает, что ответственность за неначисление средств лежит на сотруднике. Возникает вопрос, зачем он нужен при выплате пособия по временной потере трудоспособности? Справку используют для контроля суммарного дохода, который не должен превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ.

В 2025 году речь идет о пределе 160 000 грн. При определении суммы больничных учитывают не весь размер фактически полученной зарплаты, а разницу между максимальной величиной базы ЕСВ (160 000 грн) и доходом по основному месту работы.

Плюс важно уточнить, что справку необходимо предоставить руководителю, даже если больничный полностью оплачивается за счёт работодателя. Это требование касается только совместителей, по основному месту трудоустройства хватит листка нетрудоспособности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые сотрудники могут уйти в отпуск раньше, до завершения шестимесячного срока непрерывной работы в первый год. Речь идет о совместителях, которые уходят на отдых одновременно с основным местом трудоустройства.

Также мы писали, какие суммы пособия по временной потере трудоспособности выплачивают украинцам в 2025 году. Работники могут получить больничные, декретные и деньги на погребение застрахованного лица непенсионного возраста или члена семьи.