Подработка на каждый день — где украинцам платят до 1000 грн за смену

Работа в Украине — где можно получать до 1000 грн каждый день
Украинцы могут найти множество вакансий на кадровых порталах, где нужны сотрудники на один день или для выполнения нескольких задач. Такая работа подойдет даже несовершеннолетним и одновременно позволит заработать неплохие деньги за короткий промежуток времени.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам заработать до 1000 грн прямо сейчас.
Доступные вакансии в Украине
На быстрый доход за простую работу могут рассчитывать промоутеры. Надо только раздавать рекламные листовки на улице или расклеивать объявления по городу. Опыт не нужен, а работать можно в свободное время. Требуют только ответственность. Например, в Киеве за час удастся заработать от 100 до 140 грн.
Другой вариант — стать тайным покупателем или ревизором. По всей Украине ищут активных людей, которые будут участвовать в программах по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах, АЗС и др. Обязанности очень просты: выдать себя за рядового клиента в заведении, оценить уровень коммуникации, найти недостатки в работе бизнеса.
Желательно иметь диктофон или телефон с функцией звукозаписи. После проверки достаточно сдать отчет в электронном виде. Оплату осуществляют на банковскую карту каждый день. За несколько часов работы удастся получить до 300 грн, за полный день — от 500 до 700 грн.
Также существует возможность зарабатывать, не выходя из дома. Интернет предлагает пользователям много вариантов дистанционной деятельности, например:
- творческие проекты на биржах фриланса;
- копирайтинг;
- платные опросы;
- переводы документов и текстов;
- онлайн-репетиторство;
- продажа товаров или произведений интеллектуальной собственности (фото).
Во многих творческих сферах сначала придется поработать на рейтинг, узнаваемость и портфолио. Со временем заработок может вырасти в разы, поскольку появится много клиентов. Каждый переведенный документ, написанный CEO-текст, нарисованный логотип, проданный пейзаж и т.д. могут обеспечивать людей привлекательным доходом.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила увольнения сотрудников по инициативе работодателя. Речь идет о расторжении трудового договора в случае систематического невыполнения обязанностей без уважительных причин.
Также мы писали, без каких документов совместителям не заплатят больничные. Закон предусматривает предоставление работодателю копии листка нетрудоспособности плюс справки о средней зарплате с основного места трудоустройства.
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