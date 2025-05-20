Подработка на каждый день — где украинцам платят до 1000 грн за смену

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинцы могут найти множество вакансий на кадровых порталах, где нужны сотрудники на один день или для выполнения нескольких задач. Такая работа подойдет даже несовершеннолетним и одновременно позволит заработать неплохие деньги за короткий промежуток времени.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам заработать до 1000 грн прямо сейчас.

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Доступные вакансии в Украине

На быстрый доход за простую работу могут рассчитывать промоутеры. Надо только раздавать рекламные листовки на улице или расклеивать объявления по городу. Опыт не нужен, а работать можно в свободное время. Требуют только ответственность. Например, в Киеве за час удастся заработать от 100 до 140 грн.

Вакансия промоутера в Киеве. Фото: скриншот

Другой вариант — стать тайным покупателем или ревизором. По всей Украине ищут активных людей, которые будут участвовать в программах по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах, АЗС и др. Обязанности очень просты: выдать себя за рядового клиента в заведении, оценить уровень коммуникации, найти недостатки в работе бизнеса.

Желательно иметь диктофон или телефон с функцией звукозаписи. После проверки достаточно сдать отчет в электронном виде. Оплату осуществляют на банковскую карту каждый день. За несколько часов работы удастся получить до 300 грн, за полный день — от 500 до 700 грн.

Вакансии тайного покупателя. Фото: скриншот

Также существует возможность зарабатывать, не выходя из дома. Интернет предлагает пользователям много вариантов дистанционной деятельности, например:

творческие проекты на биржах фриланса;

копирайтинг;

платные опросы;

переводы документов и текстов;

онлайн-репетиторство;

продажа товаров или произведений интеллектуальной собственности (фото).

Во многих творческих сферах сначала придется поработать на рейтинг, узнаваемость и портфолио. Со временем заработок может вырасти в разы, поскольку появится много клиентов. Каждый переведенный документ, написанный CEO-текст, нарисованный логотип, проданный пейзаж и т.д. могут обеспечивать людей привлекательным доходом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить правила увольнения сотрудников по инициативе работодателя. Речь идет о расторжении трудового договора в случае систематического невыполнения обязанностей без уважительных причин.

Также мы писали, без каких документов совместителям не заплатят больничные. Закон предусматривает предоставление работодателю копии листка нетрудоспособности плюс справки о средней зарплате с основного места трудоустройства.