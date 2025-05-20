Работа в Украине — кого из украинцев работодатели не хотят трудоустроить в 2025 году

Люди общаются в офисе. Фото: Pexels

Из-за полномасштабной войны с РФ в Украине обостряется демографический кризис, а параллельно с этим происходят сокращение населения и массовая миграция. В связи с этим проблемы с трудоустройством испытывают внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью, граждане старше 50 лет и женщины, имеющие маленьких детей.

Об этом рассказала журналистам Forbes заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Как объяснила Марчак, за годы войны количество трудоспособного населения в Украине сократилось более чем на четверть. Причины — миграция, мобилизация и естественное старение населения.

Тем временем бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям: постепенному росту среднего возраста работников, уменьшению количества молодежи и переориентации на новые резервы рабочей силы. Дарья Марчак отмечает, что несмотря на все проблемы, Украина еще имеет серьезный потенциал рабочей силы, поскольку хватает людей экономически активного возраста. Среди них к рынку пока не привлечены:

ВПЛ;

люди с инвалидностью;

опытные работники в возрасте 50+;

студенты, пенсионеры и ветераны;

молодые матери с маленькими детьми.

Именно этим гражданам трудно найти работу в нынешних реалиях, поскольку существует реальный разрыв между навыками работников и потребностями работодателей. Также в бизнес-кругах продолжают бытовать стереотипы относительно возраста, состояния здоровья или социального статуса.

"Нам нужно изменить подход к найму: научить HR-специалистов распознавать не ограничения, а возможности. Нужно преодолевать барьеры в виде предвзятого отношения к людям старшего возраста или с инвалидностью, которые часто ошибочно считаются "неперспективными", — сказала Дарья Марчак.

Попробовать восстановить трудовой потенциал можно, если запустить программы переобучения и повышения квалификации, адаптировав их к потребностям конкретного региона. В Украине уже начинается этап хронического дефицита рабочей силы поэтому, как объясняет заместитель министра социальной политики, нужно активнее привлекать всех людей к экономической деятельности. Иначе восстанавливать страну после войны будет сложно.

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