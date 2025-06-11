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Головна Ринок праці Співробітників низки відомств хочуть частково перевести до ЗСУ

Співробітників низки відомств хочуть частково перевести до ЗСУ

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Дата публікації: 11 червня 2025 14:34
В Україні співробітників деяких відомств планують перевести до ЗСУ — кого торкнеться
Шеврон ЗСУ на військовій формі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Чим викликано таке рішення

Частину військовослужбовців СБУ, СЗР та ГУР переведуть для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України, з подальшою перепідготовкою. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України.

Про це пише видання Ukrainian Military Pages.

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Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо уточнення правового регулювання окремих питань проходження військової служби під час воєнного стану №13346 від 04.06.2025 передбачає, що військовослужбовці СБУ, СЗР і ГУР, які проходили кадрову військову службу або службу за контрактом, а при переведенні до ЗСУ відмовилися укласти контракт, далі служитимуть в ЗСУ як мобілізовані (вважатимуться такими, що проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період).

Чим викликано таке рішення

"У зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, нарощування зусиль агресора на подальше захоплення території нашої держави, актуальним є питання комплектування сил оборони, у тому числі за рахунок направлення військовослужбовців розвідувального органу чи Служби безпеки України до Збройних Сил України та інших військових формувань", — обґрунтовують ініціативу її автори — група нардепів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем. 

Також уточнюється, що такі переведення мали відбутися ще навесні 2024 року, коли був прийнятий так званий мобілізаційний закон № 3633-ІХ. Окрім мобілізаційних питань, цей закон також створив можливість для СБУ та розвідувальних органів (до них відносяться СЗР, ГУР і розвідка ДПСУ) перевести частину своїх військовослужбовців до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Водночас прогалина у законодавстві — відсутність механізмів зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців до ЗСУ, заблокувала реалізацію цих переведень. Наприклад військовослужбовці, які проходили службу в СБУ за контрактом, відмовлялися підписувати контракт з Міноборони при переведенні до ЗСУ.

У разі прийняття закон №13346 набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу людей за фахом абдомінальний, торакальний хірург. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

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СБУ розвідка ЗСУ мобілізація ГУР
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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