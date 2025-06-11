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Главная Рынок труда Сотрудников ряда ведомств хотят частично перевести в ВСУ

Сотрудников ряда ведомств хотят частично перевести в ВСУ

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 14:34
В Украине сотрудников некоторых ведомств планируют перевести в ВСУ — кого коснется
Шеврон ВСУ на военной форме. Фото: УНИАН
Ключові моменти Чем вызвано такое решение

Часть военнослужащих СБУ, СВР и ГУР переведут для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, с последующей переподготовкой. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Об этом пишет издание Ukrainian Military Pages.

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Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно уточнения правового регулирования отдельных вопросов прохождения военной службы во время военного положения №13346 от 04.06.2025 предусматривает, что военнослужащие СБУ, СВР и ГУР, которые проходили кадровую военную службу или службу по контракту, а при переводе в ВСУ отказались заключить контракт, далее будут служить в ВСУ как мобилизованные (будут считаться проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период).

Чем вызвано такое решение

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, наращиванием усилий агрессора на дальнейший захват территории нашего государства, актуальным является вопрос комплектования сил обороны, в том числе за счет направления военнослужащих разведывательного органа или Службы безопасности Украины в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования", — обосновывают инициативу ее авторы — группа нардепов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем.

Также уточняется, что такие переводы должны были состояться еще весной 2024 года, когда был принят так называемый мобилизационный закон № 3633-ІХ. Кроме мобилизационных вопросов, этот закон также создал возможность для СБУ и разведывательных органов (к ним относятся СВР, ГУР и разведка ГПСУ) перевести часть своих военнослужащих в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.

В то же время пробел в законодательстве — отсутствие механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих в ВСУ, заблокировало реализацию этих переводов. Например, военнослужащие, проходившие службу в СБУ по контракту, отказывались подписывать контракт с Минобороны при переводе в ВСУ.

В случае принятия закон №13346 вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее мы писали, что бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу людей по специальности абдоминальный, торакальный хирург. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Также узнавайте, из-за какой ошибки бойцам ВСУ могут задерживать выплаты.

СБУ разведка ВСУ мобилизация ГУР
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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