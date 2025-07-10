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Главная Экономика Минималка и доплаты в Польше — сколько можно зарабатывать в 2025

Минималка и доплаты в Польше — сколько можно зарабатывать в 2025

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:19
Минималка в Польше — какие суммы гарантируют и сколько доплачивают за ночные смены в 2025
Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

Польша продолжает оставаться одной из самых привлекательных стран для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны. Здесь немало наших сограждан устроились на работу и получают стабильную зарплату.

О том, какую минималку получают работники в Польше и сколько доплачивают за ночные смены в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какая минимальная зарплата в Польше в 2025 году

Начиная с 1 января 2025 года, в Польше установили новый размер минимальной оплаты труда — 4 666 злотых брутто в месяц, что эквивалентно примерно 53 681 грн. После уплаты налогов работник получает около 3 510 злотых "чистыми" (примерно 40 382 грн).

Стоит отметить, что с июля 2024 года минимальная зарплата составляла 4 300 злотых брутто (49 470 грн). Также в 2025 году выросла минимальная почасовая ставка — до 30,50 злотых брутто (ориентировочно 350 грн).

Работники, работающие в ночные смены, в 2025 году смогут рассчитывать на повышенную доплату, что напрямую связано с увеличением базовой ставки. Стоит отметить, что надбавка за ночную работу меняется в зависимости от месяца.

Кто и сколько получает за работу в ночные часы

Каждый работник, независимо от профессии, имеет право на компенсацию за работу в ночное время — с 21:00 до 07:00. Размер этой доплаты исчисляется по формуле: минимальную месячную зарплату делят на количество рабочих часов в текущем месяце, а затем определяют 20% от этой суммы.

Поскольку продолжительность рабочего времени ежемесячно разная, то и надбавка будет меняться. В 2025 году ориентировочные минимальные ставки доплаты за один час ночной работы выглядят так:

  • Январь — 5,55 злотых/час;
  • Февраль — 5,83 злотых/час;
  • Март — 5,55 злотых/час;
  • Апрель — 5,55 злотых/час;
  • Май — 5,83 злотых/час;
  • Июнь — 5,83 злотых/час;
  • Июль — 5,07 злотых/час;
  • Август — 5,83 злотых/час;
  • Сентябрь — 5,30 злотых/час;
  • Октябрь — 5,07 злотых/час;
  • Ноябрь — 6,48 злотых/час;
  • Декабрь — 5,55 злотых/час.

Указанные суммы — это минимальные обязательные доплаты. Если предприятие предлагает более высокую заработную плату, работодатель может установить надбавки по своему усмотрению, однако они не должны быть ниже этих значений.

Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 года в ряде американских штатов повышена минимальная почасовая ставка. Изменения охватят ориентировочно 880 тысяч человек, работающих в Аляске, Орегоне и округе Колумбия.

Также мы рассказывали, что в Польше не обязательно иметь доходы в десятки тысяч злотых, чтобы попасть в категорию обеспеченных. Для одинокого человека предел достатка ниже, чем для супругов или семьи с детьми.

Польша зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата злотый
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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