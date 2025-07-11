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Головна Економіка Німеччина перегляне виплати українцям — кому "уріжуть" допомогу

Німеччина перегляне виплати українцям — кому "уріжуть" допомогу

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:10
Українцям в Німеччині хочуть зменшити виплати — коли запрацюють зміни
Євро в руках. Фото: Freepik

Українцям, які звернулись та звертатимуться у Німеччині за отриманням тимчасового захисту після 1 квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Проте для цього треба ухвалити зміни до низки законів про соціальний захист і статус біженців.

Про відповідне рішення ще навесні оголосили партії новоствореної урядової коаліції у Німеччині  — Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), пише DW.

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Скільки отримуватимуть українці

Якщо рішення про скорочення допомоги буде ухвалене, замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

Коли запрацюють зміни

Водночас, коли саме набудуть чинності відповідні зміни, у Федеральному міністерстві праці й соціальних питань Німеччини не прогнозують. 

"Міністерство веде підготовку до законодавчого процесу. Мета —  якнайшвидше схвалити зміни на засіданні Кабінету міністрів",  —  відповіли у відомстві на запит видання. 

Речник міністерства нагадав, що уряд не відмовляється від планів розділити українських біженців на дві групи. Ті, хто був у Німеччині до 1 квітня 2025 року, отримуватимуть повний соціальний захист, а ті, хто прибув після — меншу суму, яку отримують і біженці з інших країн.

Зазначається також, що в місцевих громадах є побоювання, що нові правила створять бюрократичний хаос і додаткове навантаження, оскільки фінансування для новоприбулих покладатиметься на місцеві бюджети.

Громади також занепокоєні можливими судовими позовами від українців через зміни статусу біженців "заднім числом". Проте юристи запевняють, що повернення вже отриманих виплат не буде вимагатися.

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Німеччина виплати українці соцвиплати грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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