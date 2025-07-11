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Главная Экономика Германия пересмотрит выплаты украинцам — кому "урежут" помощь

Германия пересмотрит выплаты украинцам — кому "урежут" помощь

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:10
Украинцам в Германии хотят уменьшить выплаты — когда заработают изменения
Евро в руках. Фото: Freepik

Украинцам, которые обратились и будут обращаться в Германии за получением временной защиты после 1-го апреля 2025 года, будут платить меньше, чем тем, кто прибыл раньше. Однако для этого надо принять изменения в ряд законов о социальной защите и статусе беженцев.

О соответствующем решении еще весной объявили партии новосозданной правительственной коалиции в Германии —— Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), пишет DW.

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Сколько будут получать украинцы

Если решение о сокращении помощи будет принято, вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

Когда заработают изменения

В то же время, когда именно вступят в силу соответствующие изменения, в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов Германии не прогнозируют.

"Министерство ведет подготовку к законодательному процессу. Цель как можно быстрее одобрить изменения на заседании Кабинета министров", — ответили в ведомстве на запрос издания.

Представитель министерства напомнил, что правительство не отказывается от планов разделить украинских беженцев на две группы. Те, кто был в Германии до 1 апреля 2025 года, будут получать полную социальную защиту, а те, кто прибыл после — меньшую сумму, которую получают и беженцы из других стран.

Отмечается также, что в местных общинах есть опасения, что новые правила создадут бюрократический хаос и дополнительную нагрузку, поскольку финансирование для новоприбывших будет возлагаться на местные бюджеты.

Общины также обеспокоены возможными судебными исками от украинцев из-за изменения статуса беженцев "задним числом". Однако юристы уверяют, что возврата уже полученных выплат не будет требоваться.

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Германия выплаты украинцы соцвыплаты денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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