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Главная Экономика Минималка в Германии — когда и на сколько могут повысить

Минималка в Германии — когда и на сколько могут повысить

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 07:15
Минималка в Германии — сколько платят в 2025 и когда размер снова может взлететь
Женщина держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 января 2025 года в Германии вступили в силу два важных изменения, которые положительно повлияли на студентов и лиц, ищущих работу. Минимальная почасовая ставка выросла до 12,82 евро, а допустимый месячный доход для мини-работы теперь составляет 556 евро.

О том, какую минималку гарантируют работникам в Германии в 2025 году и когда ее могут повысить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какую минималку получают работники в Германии в 2025 году

Минимальная зарплата — это установленный государством нижний порог оплаты труда, которого обязаны придерживаться все работодатели. Запрещено выплачивать работникам сумму, которая не дотягивает до этого уровня.

По данным портала Studying-in-Germany, повышение минималки в 2025 году стало следствием постепенного роста:

  • в январе 2024 года ставка выросла с 12,00 до 12,41 евро в час;
  • с начала 2025-го она составляет 12,82 евро в час.

Сейчас минималка равна ежемесячному брутто-доходу в размере 2 222 евро (около 109 073 грн) для работников на полный рабочий день.

Германия в течение последнего десятилетия регулярно поднимала минимальную оплату труда, не снижая ее. С момента введения закона о минимальной зарплате в 2015 году этот показатель увеличился на половину.

Когда ожидается очередное повышение

Согласно постановлению специальной комиссии, в состав которой входят представители профсоюзов и работодателей, до 1 января 2027 года минимальная почасовая ставка вырастет в два этапа — до 14,60 евро.

Следующее повышение ожидается до уровня 13,90 евро с 1 января 2026 года. По данным агентства KNA, сейчас около 6 миллионов человек в Германии получают зарплату именно на уровне минимальной. Поэтому эти изменения имеют целью улучшить благосостояние работников и поддержать людей с низкими доходами.

Ранее мы писали, что Польша остается популярным направлением для украинцев, которые из-за войны вынуждены искать безопасную жизнь. Многие из них уже работают и получают стабильный доход в этой стране.

Также мы рассказывали, что в Германии украинцам, которые будут подаваться на временную защиту после 1 апреля 2025 года, могут уменьшить выплаты — но только после внесения изменений в законодательство о социальной защите и беженцах.

Германия деньги евро минимальная зарплата зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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