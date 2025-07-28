Зміни для українців у Польщі — які нововведення чекають з 1 серпня 2025 року

Люди в Польщі. Фото: Unsplash

Українців у Польщі чекають вагомі нововведення з 1 серпня 2025 року. Зокрема, передбачається запровадження нових ставок гербового збору, який платять іноземці при подачі заяви на набуття громадянства.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Польщі зовсім скоро.

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Нові ставки гербового збору

Наші громадяни, які планують подати заявку на набуття польського громадянства з 1 серпня 2025 року, стикнуться з новими умовами. В деяких випадках доведеться платити понад півтори тисячі злотих, хоча досі процедура була безплатною. Це здатне спричинити додаткові фінансові труднощі для всіх іноземців у Польщі.

За інформацією порталу Laut, плата за подання заяви на оформлення громадянства перебуватиме на такому рівні:

до воєводи — 1000 злотих замість 219 злотих;

до президента — 1 669 злотих замість нульового збору;

підтвердження громадянства — 277 злотих замість 58 злотих;

вихід з громадянства — 1 669 злотих замість нульового збору.

Також зміниться час очікування. Термін розгляду заяв збільшать до 6 місяців, а раніше він був невизначений і міг сягати всього 2-3 місяці. Зауважимо, фактичний період очікування рішення часто перевищує встановлену межу, особливо у великих містах Польщі.

Окремо слід врахувати додаткові витрати, наприклад на отримання сертифіката про знання мови (170 євро), на переклад офіційних документів (від 20 до 60 злотих за кожен документ), на послуги нотаріуса тощо.

"З 1 серпня 2025 року всі питання щодо працевлаштування іноземців, включаючи заяви на отримання дозволу на роботу, повинні оброблятися виключно в електронному вигляді через портал Praca.gov.pl. Більше жодних паперових документів!" — йдеться в повідомленні.

Це означає, що мінімізується бюрократична тяганина, через яку затримувалося вирішення питань стосовно працевлаштування в Польщі. Українцям не доведеться возитися з паперами, оскільки все перейде в електронний формат.

В уряді зазначили, що заплановані нововведення спрямовані на збільшення доходів державного бюджету та впорядкування/оптимізацію системи, яка має справлятися зі зростанням кількості громадян інших країн у Польщі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям у Польщі загрожують великі штрафи за порушення місцевих правил. Наприклад, за вигул собак без повідця і намордника чи розпалювання гриля на балконі. У разі більш серйозних неправомірних дій іноземців можуть депортувати.

Також ми писали, що в Балтійському морі поблизу міста Свиноуйсьця Польща виявила одне з найбільших нафтових родовищ Європи — Wolin East 1. Запаси нафти оцінили у понад 33 млн тонн, а газу — у 27 млрд кубометрів.