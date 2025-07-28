Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Придется платить больше — к чему готовиться украинцам в Польше

Придется платить больше — к чему готовиться украинцам в Польше

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 16:35
Изменения для украинцев в Польше — какие нововведения ждут с 1 августа 2025 года
Люди в Польше. Фото: Unsplash

Украинцев в Польше ждут весомые нововведения с 1 августа 2025 года. В частности, предусматривается введение новых ставок гербового сбора, который платят иностранцы при подаче заявления на получение гражданства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше совсем скоро.

Реклама
Читайте также:

Новые ставки гербового сбора

Наши граждане, которые планируют подать заявку на приобретение польского гражданства с 1 августа 2025 года, столкнутся с новыми условиями. В некоторых случаях придется платить более полутора тысячи злотых, хотя до сих пор процедура была бесплатной. Это способно вызвать дополнительные финансовые трудности для всех иностранцев в Польше.

По информации портала Laut, плата за подачу заявления на оформление гражданства будет находиться на таком уровне:

  • к воеводе — 1000 злотых вместо 219 злотых;
  • к президенту — 1 669 злотых вместо нулевого сбора;
  • подтверждение гражданства — 277 злотых вместо 58 злотых;
  • выход из гражданства — 1 669 злотых вместо нулевого сбора.

Также изменится время ожидания. Срок рассмотрения заявлений увеличат до 6 месяцев, а раньше он был не определен и мог достигать всего 2-3 месяца. Отметим, фактический период ожидания решения часто превышает установленный предел, особенно в крупных городах Польши.

Отдельно следует учесть дополнительные расходы, например на получение сертификата о знании языка (170 евро), на перевод официальных документов (от 20 до 60 злотых за каждый документ), на услуги нотариуса и др.

"С 1 августа 2025 года все вопросы по трудоустройству иностранцев, включая заявления на получение разрешения на работу, должны обрабатываться исключительно в электронном виде через портал Praca.gov.pl. Больше никаких бумажных документов!" — говорится в сообщении.

Это означает, что минимизируется бюрократическая волокита, из-за которой задерживалось решение вопросов по трудоустройству в Польше. Украинцам не придется возиться с бумагами, поскольку все перейдет в электронный формат.

В правительстве отметили, что запланированные нововведения направлены на увеличение доходов государственного бюджета и упорядочение/оптимизацию системы, которая должна справляться с ростом количества граждан других стран в Польше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам в Польше грозят большие штрафы за нарушение местных правил. Например, за выгул собак без поводка и намордника или разжигание гриля на балконе. В случае более серьезных неправомерных действий иностранцев могут депортировать.

Также мы писали, что в Балтийском море вблизи города Свиноуйсьца Польша обнаружила одно из крупнейших нефтяных месторождений Европы — Wolin East 1. Запасы нефти оценили в более 33 млн тонн, а газа — в 27 млрд кубометров.

Польша работа деньги гражданство нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации