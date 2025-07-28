Изменения для украинцев в Польше — какие нововведения ждут с 1 августа 2025 года

Люди в Польше. Фото: Unsplash

Украинцев в Польше ждут весомые нововведения с 1 августа 2025 года. В частности, предусматривается введение новых ставок гербового сбора, который платят иностранцы при подаче заявления на получение гражданства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше совсем скоро.

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Новые ставки гербового сбора

Наши граждане, которые планируют подать заявку на приобретение польского гражданства с 1 августа 2025 года, столкнутся с новыми условиями. В некоторых случаях придется платить более полутора тысячи злотых, хотя до сих пор процедура была бесплатной. Это способно вызвать дополнительные финансовые трудности для всех иностранцев в Польше.

По информации портала Laut, плата за подачу заявления на оформление гражданства будет находиться на таком уровне:

к воеводе — 1000 злотых вместо 219 злотых;

к президенту — 1 669 злотых вместо нулевого сбора;

подтверждение гражданства — 277 злотых вместо 58 злотых;

выход из гражданства — 1 669 злотых вместо нулевого сбора.

Также изменится время ожидания. Срок рассмотрения заявлений увеличат до 6 месяцев, а раньше он был не определен и мог достигать всего 2-3 месяца. Отметим, фактический период ожидания решения часто превышает установленный предел, особенно в крупных городах Польши.

Отдельно следует учесть дополнительные расходы, например на получение сертификата о знании языка (170 евро), на перевод официальных документов (от 20 до 60 злотых за каждый документ), на услуги нотариуса и др.

"С 1 августа 2025 года все вопросы по трудоустройству иностранцев, включая заявления на получение разрешения на работу, должны обрабатываться исключительно в электронном виде через портал Praca.gov.pl. Больше никаких бумажных документов!" — говорится в сообщении.

Это означает, что минимизируется бюрократическая волокита, из-за которой задерживалось решение вопросов по трудоустройству в Польше. Украинцам не придется возиться с бумагами, поскольку все перейдет в электронный формат.

В правительстве отметили, что запланированные нововведения направлены на увеличение доходов государственного бюджета и упорядочение/оптимизацию системы, которая должна справляться с ростом количества граждан других стран в Польше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам в Польше грозят большие штрафы за нарушение местных правил. Например, за выгул собак без поводка и намордника или разжигание гриля на балконе. В случае более серьезных неправомерных действий иностранцев могут депортировать.

Также мы писали, что в Балтийском море вблизи города Свиноуйсьца Польша обнаружила одно из крупнейших нефтяных месторождений Европы — Wolin East 1. Запасы нефти оценили в более 33 млн тонн, а газа — в 27 млрд кубометров.