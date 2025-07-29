Помощь украинцам в Польше и Германии — какие выплаты можно получить в августе

Помощь украинцам в Польше и Германии — размер выплат в августе
Польша и Германия продолжают оказывать всестороннюю поддержку украинцам, которые прибыли в эти страны с начала полномасштабной войны. Однако программы и инициативы по финансовой помощи постоянно меняются.
Новини.LIVE рассказывают, что будет с выплатами украинцам в Польше и Германии в августе 2025 года.
Сколько платят беженцам в Польше
В этой стране государственная помощь украинцам, как говорится на Соцпортале, охватывает жилье, трудоустройство, образование, поддержку семей с детьми, лиц с инвалидностью и пенсионеров. С 1 января 2025 года размер помощи для беженцев увеличен, он составляет от 950 до 1 679 злотых (227-401 евро) на человека.
Для пенсионеров и лиц с инвалидностью предусмотрены следующие выплаты:
- Renta socjalna — социальная стипендия в размере 1 900 злотых (453 евро);
- Świadczenie pielęgnacyjne — 3 287 злотых (783 евро) для родителей детей с инвалидностью;
- Zasiłek pielęgnacyjny — 215 злотых (51 евро) для лиц старше 75 лет;
- Dodatek pielęgnacyjny — 2 520 злотых (601 евро) в месяц для нетрудоспособных и малообеспеченных граждан.
Дополнительная помощь предусмотрена для одиноких переселенцев, чьи доходы не превышают 2 157 злотых (514 евро), а также для многодетных семей и пенсионеров.
Семьям с детьми в августе доступны пять вариантов финансовой поддержки:
- Rodzina 800+ — 800 злотых (191 евро) ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет. С 1 июня 2025 года выплаты зависят от регистрации ребенка в польской образовательной системе (SIO).
- Becikowe — 1 000 злотых (238 евро) на рождение ребенка при условии медицинского наблюдения беременности в Польше и дохода семьи, не выше 1 922 злотых (458 евро) на человека.
- Rodzinny kapitał opiekuńczy — помощь для семей с детьми от 12 до 35 месяцев (500 злотых в месяц в течение 24 месяцев или 1 000 злотых в течение 12 месяцев).
- Aktywnie w żłobku — льгота на оплату яслей (1 500 злотых, для ребенка с инвалидностью — 1 900 злотых).
- Zasilek rodzinny — ежемесячная выплата малообеспеченным семьям с детьми (от 95 до 135 злотых, в зависимости от возраста ребенка).
Кроме того, школьники в Польше ежегодно получают 300 злотых (72 евро) на учебные принадлежности в рамках программы Dobry Start.
Выплаты украинцам в Германии
Социальные выплаты для украинцев в Германии, как пояснили на портале Ukraine Puls, направлены на поощрение к трудоустройству и адаптации, подчеркивая важность активного участия в жизни страны.
Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:
- 563 евро — одиночки и одинокие родители;
- 506 евро — каждый из супругов;
- 451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;
- 471 евро — подростки 14-17 лет;
- 390 евро — дети 6-13 лет;
- 357 евро — дети до 5 лет.
Для детей и подростков в Германии предусмотрены такие дополнительные выплаты:
- 20 евро — ежемесячная надбавка;
- 130 евро — в начале учебного года для школьных принадлежностей;
- 65 евро — во втором семестре учебного года на дополнительные нужды.
Эти выплаты помогают обеспечить минимальные потребности детей в обучении.
Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.
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