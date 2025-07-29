Помощь украинцам в Польше и Германии — какие выплаты можно получить в августе

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Польша и Германия продолжают оказывать всестороннюю поддержку украинцам, которые прибыли в эти страны с начала полномасштабной войны. Однако программы и инициативы по финансовой помощи постоянно меняются.

Новини.LIVE рассказывают, что будет с выплатами украинцам в Польше и Германии в августе 2025 года.

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В этой стране государственная помощь украинцам, как говорится на Соцпортале, охватывает жилье, трудоустройство, образование, поддержку семей с детьми, лиц с инвалидностью и пенсионеров. С 1 января 2025 года размер помощи для беженцев увеличен, он составляет от 950 до 1 679 злотых (227-401 евро) на человека.

Для пенсионеров и лиц с инвалидностью предусмотрены следующие выплаты:

Renta socjalna — социальная стипендия в размере 1 900 злотых (453 евро);

Świadczenie pielęgnacyjne — 3 287 злотых (783 евро) для родителей детей с инвалидностью;

Zasiłek pielęgnacyjny — 215 злотых (51 евро) для лиц старше 75 лет;

Dodatek pielęgnacyjny — 2 520 злотых (601 евро) в месяц для нетрудоспособных и малообеспеченных граждан.

Дополнительная помощь предусмотрена для одиноких переселенцев, чьи доходы не превышают 2 157 злотых (514 евро), а также для многодетных семей и пенсионеров.

Семьям с детьми в августе доступны пять вариантов финансовой поддержки:

Rodzina 800+ — 800 злотых (191 евро) ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет. С 1 июня 2025 года выплаты зависят от регистрации ребенка в польской образовательной системе (SIO). Becikowe — 1 000 злотых (238 евро) на рождение ребенка при условии медицинского наблюдения беременности в Польше и дохода семьи, не выше 1 922 злотых (458 евро) на человека. Rodzinny kapitał opiekuńczy — помощь для семей с детьми от 12 до 35 месяцев (500 злотых в месяц в течение 24 месяцев или 1 000 злотых в течение 12 месяцев). Aktywnie w żłobku — льгота на оплату яслей (1 500 злотых, для ребенка с инвалидностью — 1 900 злотых). Zasilek rodzinny — ежемесячная выплата малообеспеченным семьям с детьми (от 95 до 135 злотых, в зависимости от возраста ребенка).

Кроме того, школьники в Польше ежегодно получают 300 злотых (72 евро) на учебные принадлежности в рамках программы Dobry Start.

Выплаты украинцам в Германии

Социальные выплаты для украинцев в Германии, как пояснили на портале Ukraine Puls, направлены на поощрение к трудоустройству и адаптации, подчеркивая важность активного участия в жизни страны.

Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:

563 евро — одиночки и одинокие родители;

506 евро — каждый из супругов;

451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;

471 евро — подростки 14-17 лет;

390 евро — дети 6-13 лет;

357 евро — дети до 5 лет.

Для детей и подростков в Германии предусмотрены такие дополнительные выплаты:

20 евро — ежемесячная надбавка;

130 евро — в начале учебного года для школьных принадлежностей;

65 евро — во втором семестре учебного года на дополнительные нужды.

Эти выплаты помогают обеспечить минимальные потребности детей в обучении.

Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.

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