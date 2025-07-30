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Главная Экономика Тарифы в Польше — сколько будет стоить коммуналка в августе

Тарифы в Польше — сколько будет стоить коммуналка в августе

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 10:05
Коммунальные тарифы в Польше — сколько будут стоить вода, электроэнергия и газ в августе
Польские злотые. Фото: Pixabay

В Польше коммунальные платежи обычно составляют около 15% от средней зарплаты. Однако этот показатель может существенно колебаться, в зависимости от размера квартиры, количества жителей, а также места расположения (город, село) дома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут стоить электроэнергия, вода и газ в Польше в августе.

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Сколько в Польше стоит 1 куб газа

В 2025 году, по данным Europortal, стоимость газа для бытовых потребителей в Польше составляет около 1,5 злотого за 1 кубометр.

Кроме цены за кубометр, существует ежемесячная фиксированная плата за поставку газа, которая составляет 9 злотых. Среднестатистическая семья платит за газ в месяц 100-150 злотых (1 150-1 700 грн).

Тарифы на электроэнергию

В среднем по стране электроэнергия для населения стоит 0,4 злотых за 1 кВт-ч плюс 0,3 злотых за доставку. То есть в целом в августе за 1 кВт-ч надо будет заплатить 0,7 злотых (около 8 грн). Поэтому, если семья использует 200 кВт электроэнергии в месяц, то она платит 140 злотых (почти 1 600 грн).

Стоит заметить, что в Польше есть и льготный тариф на электроэнергию, который действует ночью, а также днем — с 14:00 до 16:00. Он составляет 0,25 злотого (почти 3 грн) за 1 кВт-ч. Но при этом необходимо платить дополнительно ежемесячную фиксированную сумму 13 злотых (чуть более 147 грн).

Сколько стоит 1 куб воды в Польше

За водоснабжение и водоотвод в августе придется заплатить по 11 злотых за каждый кубометр. Общая сумма будет зависеть от объема холодной воды, который был зафиксирован на входе в дом. То есть, если за месяц будет использовано 10 кубов, это будет стоить 110 злотых (около 1 250 грн).

Ранее мы писали, что Польша и Германия продолжают оказывать всестороннюю поддержку украинцам, которые прибыли в эти страны с начала полномасштабной войны. Однако программы и инициативы по финансовой помощи постоянно меняются.

Также узнавайте, какие тарифы на коммунальные услуги действуют в Чехии.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Польша электроэнергия водоснабжение
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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