Комунальні тарифи у 2026 — чи варто українцям готуватися до зростання цін

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні діятиме частковий мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. До кінця 2025 року ціни на електроенергію для населення залишаться без змін.

Про те, що буде з комунальними тарифами в Україні до кінця 2025 року та коли вартість послуг може подорожчати, зазначається в "Інфляційному звіті" Національного банку України за липень 2025 року.

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Згідно з прогнозами регулятора, до кінця 2025-го не планують переглядати тарифи на:

опалення;

природний газ;

електроенергію;

постачання гарячої води.

Втім, через складну ситуацію в енергетичній сфері у 2026 році очікується поступове коригування цін на ці послуги до економічно обґрунтованих рівнів.

В НБУ попереджають, що різке підвищення тарифів може викликати зростання інфляції й збільшення потреби в субсидіях для населення. Якщо ж тарифи не змінюватимуться довго, це погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній і створить ризики для стабільності ринку.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", — зазначається у звіті.

Чому тарифи для населення все ж доведеться підвищувати

У Нацбанку прогнозують, що до кінця року адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню обмежень на підвищення тарифів для населення на окремі комунальні послуги.

Водночас у міру стабілізації економіки та з огляду на складний стан енергосистеми розпочнеться поступове приведення окремих тарифів ЖКГ до ринково обґрунтованих значень.

Раніше ми писали, що в серпні для більшості громадян України тарифи на газ та електроенергію залишаться на попередньому рівні. Водночас для підприємців вартість цих ресурсів може зрости.

Також ми розповідали, що попри воєнний стан, за наявності заборгованості постачальники мають право призупинити подачу газу. Зокрема, "Нафтогаз" та інші компанії можуть відключити боржників, але виключно з дотриманням установлених процедур та вимог.