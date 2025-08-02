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Главная Экономика Повышение коммунальных тарифов — что будет со стоимостью в 2026

Повышение коммунальных тарифов — что будет со стоимостью в 2026

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 07:15
Коммунальные тарифы в 2026 — стоит ли украинцам готовиться к росту цен
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине будет действовать частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. До конца 2025 года цены на электроэнергию для населения останутся без изменений.

О том, что будет с коммунальными тарифами в Украине до конца 2025 года и когда стоимость услуг может подорожать, отмечается в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за июль 2025 года.

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Согласно прогнозам регулятора, до конца 2025-го не планируют пересматривать тарифы на:

  • отопление;
  • природный газ;
  • электроэнергию;
  • поставку горячей воды.

Впрочем, из-за сложной ситуации в энергетической сфере в 2026 году ожидается постепенная корректировка цен на эти услуги до экономически обоснованных уровней.

В НБУ предупреждают, что резкое повышение тарифов может вызвать рост инфляции и увеличение потребности в субсидиях для населения. Если же тарифы не будут меняться долго, это ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний и создаст риски для стабильности рынка.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", — отмечается в отчете.

Почему тарифы для населения все же придется повышать

В Нацбанке прогнозируют, что до конца года административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению ограничений на повышение тарифов для населения на отдельные коммунальные услуги.

В то же время по мере стабилизации экономики и учитывая сложное состояние энергосистемы начнется постепенное приведение отдельных тарифов ЖКХ к рыночно обоснованным значениям.

Ранее мы писали, что в августе для большинства граждан Украины тарифы на газ и электроэнергию останутся на прежнем уровне. В то же время для предпринимателей стоимость этих ресурсов может вырасти.

Также мы рассказывали, что несмотря на военное положение, при наличии задолженности поставщики имеют право приостановить подачу газа. В частности, "Нафтогаз" и другие компании могут отключить должников, но исключительно с соблюдением установленных процедур и требований.

НБУ тарифы коммунальные услуги цены услуги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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