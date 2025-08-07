Вырастут ли коммунальные тарифы в 2026 году — нардеп рассказал, чего ждать украинцам

Девушка держит коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вопрос тарифов в Украине не теряет своей актуальности. Периодически в информационном поле появляются прогнозы по росту стоимости коммунальных услуг в 2026 году. Поэтому у населения возникает вполне логичный вопрос, стоит ли готовиться к росту тарифов для бытовых потребителей.

О том, планируют ли повышать тарифы для населения и когда это может произойти, рассказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Сколько будут платить украинцы за свет и газ

По его словам, действующие тарифы на электроэнергию остаются экономически обоснованными для таких государственных компаний, как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Сейчас цена составляет:

4,32 грн/кВт-ч — обычный тариф;

2,16 грн/кВт-ч — ночной тариф;

2,64 грн/кВт-ч — для владельцев электроотопления в зимний период.

Хотя энергетические компании хотят перейти на рыночные цены, это пока невозможно. Украинцы должны иметь время на восстановление после войны. Кроме того, перед внедрением рыночных цен нужно создать эффективную систему адресной помощи для тех, кто не сможет оплачивать новые тарифы.

Что касается газа, то, несмотря на убытки "Нафтогаза" из-за российских ракетных атак, текущий тариф в 7,96 грн за кубометр может оставаться без изменений как минимум до конца 2026 года. По мнению эксперта, компания должна реорганизовать внутренние расходы, а уже потом говорить о росте стоимости голубого топлива для населения.

"Они должны начинать затягивать пояса с себя, а потом уже с украинцев", — подчеркнул эксперт.

Что будет с тарифами на воду

По словам народного депутата от "Слуги народа", цена на воду в 2026 году может вырасти в несколько раз, поскольку водоканалы сейчас работают с убытками. Тарифы на водоснабжение уже давно не пересматривались и это необходимо менять.

"Мне сложно сказать насколько будет повышение. Это вопрос не Верховной Рады, это вопрос не правительства, это непосредственно регулятор должен взять на себя ответственность по этому вопросу", — добавил он.

Основными проблемами отрасли остаются значительные расходы на электроэнергию и потери до половины воды из-за аварийного состояния трубопроводов.

Нагорняк убежден, что без решительных действий со стороны НКРЭКУ и органов местного самоуправления существует риск полного прекращения водоснабжения в отдельных регионах.

Ранее мы писали, что в Украине вводится ограниченное замораживание роста тарифов на коммунальные услуги. До завершения 2025 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет оставаться на нынешнем уровне.

Также мы рассказывали, что на фоне энергетической нестабильности вопрос ценообразования на электроэнергию остается актуальным как для Украины, так и для стран ЕС. Цена на электричество существенно влияет на уровень жизни граждан, состояние экономики и рациональность энергопотребления.