Главная Экономика Отопительный сезон 2025-2026 — кто может потерять субсидию

Отопительный сезон 2025-2026 — кто может потерять субсидию

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 13:40
Отопительный сезон 2025-2026 годов — почему украинцы могут остаться без субсидии
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине действуют обновленные условия назначения жилищных субсидий. Это один из ключевых механизмов поддержки граждан, который помогает оплачивать коммунальные услуги. Однако получить такую помощь смогут не все.

О том, почему украинцам могут отказать в субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов, объяснили в Пенсионном фонде.

Читайте также:

Кто рискует остаться без субсидии на отопительный сезон

Самая распространенная причина отказа — наличие задолженности за коммунальные услуги более чем за три месяца. Если общая сумма долга превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов), субсидию не назначат. В то же время, если долг оплачен, реструктуризирован или его оспаривают в суде, право на субсидию сохраняется.

Также выплаты не предоставляются, если в составе домохозяйства есть совершеннолетние лица, находившиеся за пределами Украины более 60 дней в период, за который учитываются доходы семьи.

Что еще может стать основанием для отказа в субсидии

Имеет значение и имущественное положение. Если кто-то из членов семьи в течение года до подачи заявления сделал покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение или приобретение жилья после продажи другого), помощь не назначат.

Семья может получить отказ и в том случае, если владеет более чем одним объектом недвижимости, кроме жилья на оккупированных территориях или в совместной собственности в сельской местности. Еще один критерий — площадь жилья:

  • квартира не должна превышать 130 кв. м;
  • дом не может превышать 230 кв. м.

Однако для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа есть исключения.

Отдельно учитывают наличие транспортных средств. Если в собственности есть автомобиль в возрасте до пяти лет или семья имеет более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (кроме мопедов и прицепов), в субсидии могут отказать.

Для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа правила стали более гибкими. Теперь они могут получить субсидию даже при наличии депозитов, дополнительного жилья или долгов, если предоставят документы, подтверждающие расходы на содержание детей.

Ранее мы писали, что в Украине снова обсуждают возможный резкий рост цен на воду. По некоторым прогнозам, цена за кубометр может подняться с нынешних примерно 30 грн до 150 грн, а в отдельных населенных пунктах — даже до 200 грн.

Также мы рассказывали, что вопросы тарифов на коммунальные услуги остаются чрезвычайно актуальными. С наступлением осени все больше украинцев задумываются, не стоит ли ожидать повышения стоимости газа для домохозяйств.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
