Головна Індустрії Субсидії в Україні — як обчислюють доходи подружжя

Субсидії в Україні — як обчислюють доходи подружжя

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 08:45
Субсидії на ЖКП — як враховують доходи подружжя у 2025 році
Людина тримає у руках квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Значну частину сімейного бюджету українці витрачають на оплату комунальних послуг. Громадянам, які не мають стабільного доходу доводиться відмовлятися від важливих у побуті речей, аби не мати боргів за квартиру. Однак держава продовжує підтримувати людей зі скрутним фінансовим становищем, надаючи їм житлові субсидії.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про те, як визначається розмір державної підтримки. 

Читайте також:

Як призначають житлові субсидії українцям

Житлова субсидія, згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Допомога розраховується на всіх членів домогосподарства. 

Детальніше про субсидії для подружжя

Водночас доходи подружжя під час розрахунку житлової субсидії врахують, навіть якщо їхнє зареєстроване місце проживання не відповідає адресі домогосподарства. Так, у статті 3 Сімейного кодексу України сказано, що подружжя визнається сім'єю і в тих випадках, коли дружина та чоловік з поважних причин не живуть разом.

Однак є виняток, коли доходи подружжя не враховуються для призначення субсидії враховуються. Для цього потрібно;

  • щоб і чоловікові і дружині було по 60 років;
  • що вони жили у сільській місцевості.

Тоді доходи подружжя не враховуватимуться, навіть якщо зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання подружжя відмінне від адреси домогосподарства.

Раніше ми розповідали, ще деякі українці у 2025 році можуть втратити право на отримання житлової субсидії. Відомо, з яких причин це станеться. Дізнавайтесь також, чи впливають перекази з-за кордону на отримання субсидії

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
