Субсидии на ЖКУ — как учитывают доходы супругов в 2025 году

Субсидии в Украине — как считают доходы супругов
Значительную часть семейного бюджета украинцы тратят на оплату коммунальных услуг. Гражданам, которые не имеют стабильного дохода приходится отказываться от важных в быту вещей, чтобы не иметь долгов за квартиру. Однако государство продолжает поддерживать людей с трудным финансовым положением, предоставляя им жилищные субсидии.
Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, как определяется размер государственной поддержки.
Как назначают жилищные субсидии украинцам
Жилищная субсидия, согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц. Помощь рассчитывается на всех членов домохозяйства.
Подробнее о субсидиях для супругов
В то же время доходы супругов при расчете жилищной субсидии учтут, даже если их зарегистрированное место жительства не соответствует адресу домохозяйства. Так, в статье 3 Семейного кодекса Украины сказано, что супруги признаются семьей и в тех случаях, когда жена и муж по уважительным причинам не живут вместе.
Однако есть исключение, когда доходы супругов не учитываются для назначения субсидии учитываются. Для этого нужно;
- чтобы и мужу и жене было по 60 лет;
- что они жили в сельской местности.
Тогда доходы супругов не будут учитываться, даже если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличается от адреса домохозяйства.
