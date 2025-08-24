Видео
Субсидии в Украине — как считают доходы супругов

Субсидии в Украине — как считают доходы супругов

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 08:45
Субсидии на ЖКУ — как учитывают доходы супругов в 2025 году
Человек держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Значительную часть семейного бюджета украинцы тратят на оплату коммунальных услуг. Гражданам, которые не имеют стабильного дохода приходится отказываться от важных в быту вещей, чтобы не иметь долгов за квартиру. Однако государство продолжает поддерживать людей с трудным финансовым положением, предоставляя им жилищные субсидии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, как определяется размер государственной поддержки.

Читайте также:

Как назначают жилищные субсидии украинцам

Жилищная субсидия, согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц. Помощь рассчитывается на всех членов домохозяйства.

Подробнее о субсидиях для супругов

В то же время доходы супругов при расчете жилищной субсидии учтут, даже если их зарегистрированное место жительства не соответствует адресу домохозяйства. Так, в статье 3 Семейного кодекса Украины сказано, что супруги признаются семьей и в тех случаях, когда жена и муж по уважительным причинам не живут вместе.

Однако есть исключение, когда доходы супругов не учитываются для назначения субсидии учитываются. Для этого нужно;

  • чтобы и мужу и жене было по 60 лет;
  • что они жили в сельской местности.

Тогда доходы супругов не будут учитываться, даже если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства супругов отличается от адреса домохозяйства.

Ранее мы рассказывали, еще некоторые украинцы в 2025 году могут потерять право на получение жилищной субсидии. Известно, по каким причинам это произойдет. Узнавайте также, влияют ли переводы из-за границы на получение субсидии.

коммунальные услуги субсидии ПФУ деньги Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
