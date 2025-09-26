Зарплати вчителів у жовтні 2025 — до чого готуватися та на які суми розраховувати

Урок у школі. Фото: Google Maps

Питання зарплати вчителів викликає хвилю дискусій у професійному середовищі. Найближчим часом педагогічним працівникам не варто розраховувати на підняття ставок, але з наступного року уряд запланував двоетапне підвищення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів у жовтні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Скільки виплатять вчителям у жовтні

Другий місяць осені 2025 року не принесе педагогам бажаного підвищення доходів. Базова сума 1‑го тарифного розряду за ЄТС (Єдина тарифна сітка), яка впливає на розрахунок посадового окладу, перебуватиме на рівні 3 195 грн, як і раніше. Отже, ставки вчителів у жовтні не зазнають змін.

Залежно від посади працівники закладів середньої освіти можуть розраховувати на такі мінімальні оклади (за 9-18 тарифними розрядами в ЄТС)

вчитель без категорії — від 6 396,5 грн;

вчитель другої категорії — від 7 450,3 грн;

вчитель першої категорії — від 7 978,3 грн;

вчитель вищої категорії — від 8 505,2 грн;

директор школи (максимальний розряд для закладу з чисельністю учнів понад 1000 осіб) — від 11 281,6 грн.

Це суми з урахуванням обов’язкової надбавки 10% до посадового окладу, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 22. Також педагоги отримують різноманітні доплати, зокрема за вислугу років (10-30%), за престижність праці (5%-30%), за роботу в несприятливих умовах (2 000 грн/міс.), за класне керівництво (20%), за ведення інклюзивного класу (20%), за перевірку зошитів (15%) тощо.

З урахуванням цих надбавок середня зарплата вчителя в Україні становить 13 000-15 000 грн. Водночас дехто таки відчує невелике підвищення доходів. Кабінет Міністрів ухвалив поширити виплату щорічної винагороди за сумлінну працю (один посадовий оклад) на педагогічних працівників усіх закладів без прив’язки до відомчого підпорядкування.

Зарплати вчителів у 2026 році

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець взяла ексклюзивний коментар у міністра освіти та науки України Оксена Лісового щодо підвищення оплати праці вчителів у 2026 році. З’ясувалося, що на підняття окладів у проєкті Державного бюджету передбачили 53 млрд гривень.

"Проєкт проголосований урядом і внесений у парламент. Ми маємо додаткову суму 53 млрд гривень. І сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб кошти будуть використані для зростання зарплати", — повідомив міністр.

Планується запровадити підвищення виплат у два етапи: перша хвиля прогнозовано відбудеться з 1 січня 2026 року (+30%), друга хвиля — з 1 вересня (+20%). З таким механізмом середня зарплата педагогів виросте до 21 700 грн на початку наступного року і до 25 000 грн — з осені 2026-го.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні половина економіки працює в тіні, тому бюджет щороку втрачає близько 900 млрд гривень. Це напряму впливає на низькі зарплати вчителів, які нині отримують у середньому лише 15 000 грн/міс.

Також ми писали, що в Україні оновили виплату щорічної винагороди педагогам за сумлінну працю. Тепер ці кошти можуть отримати вчителі всіх закладів незалежно від відомчого підпорядкування.