Зарплати вчителів — на скільки відрізняються середні доходи педагогів в Україні та ЄС

Шкільний урок. Фото: УНІАН

В Україні питання зарплати вчителів завжди викликає дискусії. Натомість у Європейському Союзі працю педагогів гідно оплачують. Уряди розуміють необхідність інвестування в розвиток суспільства, тому втримують працівників на робочих місцях, встановлюючи високі посадові оклади.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються середні зарплати вчителів в Україні та інших європейських державах.

Середній дохід вчителя в Україні

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 2025 рік працівники освітньої сфери заробляють в Україні 14 307 грн (середній показник). У перерахунку на євро за офіційним курсом Національного банку маємо 295 євро (на кінець вересня).

Водночас мінімальні доходи вчителів починаються від 6 400 грн, оскільки виплати досі розраховують за Єдиною тарифною сіткою. Якщо молодий педагог не має стажу і категорії, то без надбавок буде отримувати близько 130 євро/міс.

Далі суми зростають і наближуються до середнього показника завдяки різноманітним доплатам, як-от за престижність праці, вислугу років, класне керівництво, роботу в несприятливих умовах, перевірку зошитів тощо.

Зарплати вчителів у Європі

Середні доходи педагогічних працівників можуть змінюватися з року в рік. На кінцеві виплати впливає місце роботи, кваліфікація, досвід і певні економічні чинники. До переліку держав із найвищими зарплатами входять Люксембург, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди, згідно з даними порталу Europa.jobs.

Загалом вчителі в ЄС можуть розраховувати на такі середні місячні суми:

Швейцарія — 6 200 євро;

Данія — 5 600 євро;

Нідерланди — 5 000 євро;

Норвегія — 5 000 євро;

Австрія — 3 900 євро;

Фінляндія — 3 500 євро;

Швеція — 3 400 євро;

Франція — 3 000 євро;

Німеччина — 2 900 євро;

Іспанія — 2 550 євро;

Італія — 2 550 євро;

Польща — 1 200 євро.

Скільки заробляють вчителі в Європі — середні суми. Фото: Новини.LIVE

Як видно, середня зарплата вчителя в Україні навіть близько не дотягує до показників у Європі. Але деякі кроки до підвищення доходів зроблені. Міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про виділення 53 млрд гривень у проєкті Держбюджету-2026 на підняття заробітної плати педагогам.

Якщо пропозицію ухвалять у поточному вигляді, то з 1 січня 2026-го відбудеться збільшення виплат освітянам на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Іншими словами, наступного року вчителі можуть відчути підвищення доходів на 50%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати вчителів в Україні залежать від Єдиної тарифної сітки. Мінімально педагог без категорії, стажу і надбавок може отримувати від 6 396 грн. А середній дохід перебуває на рівні 15 000 грн.

Також ми писали, що низькі зарплати й пенсії в Україні є наслідком тіньової економіки, ухилення від податків тощо. За словами Данила Гетманцева, через це держава втрачає мільярди гривень щороку.