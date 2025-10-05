Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати вчителів в Україні та ЄС — що відбувається з доходами

Зарплати вчителів в Україні та ЄС — що відбувається з доходами

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:10
Зарплати вчителів — на скільки відрізняються середні доходи педагогів в Україні та ЄС
Шкільний урок. Фото: УНІАН

В Україні питання зарплати вчителів завжди викликає дискусії. Натомість у Європейському Союзі працю педагогів гідно оплачують. Уряди розуміють необхідність інвестування в розвиток суспільства, тому втримують працівників на робочих місцях, встановлюючи високі посадові оклади.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відрізняються середні зарплати вчителів в Україні та інших європейських державах.

Реклама
Читайте також:

Середній дохід вчителя в Україні

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 2025 рік працівники освітньої сфери заробляють в Україні 14 307 грн (середній показник). У перерахунку на євро за офіційним курсом Національного банку маємо 295 євро (на кінець вересня).

Водночас мінімальні доходи вчителів починаються від 6 400 грн, оскільки виплати досі розраховують за Єдиною тарифною сіткою. Якщо молодий педагог не має стажу і категорії, то без надбавок буде отримувати близько 130 євро/міс.

Далі суми зростають і наближуються до середнього показника завдяки різноманітним доплатам, як-от за престижність праці, вислугу років, класне керівництво, роботу в несприятливих умовах, перевірку зошитів тощо.

Зарплати вчителів у Європі

Середні доходи педагогічних працівників можуть змінюватися з року в рік. На кінцеві виплати впливає місце роботи, кваліфікація, досвід і певні економічні чинники. До переліку держав із найвищими зарплатами входять Люксембург, Німеччина, Швейцарія та Нідерланди, згідно з даними порталу Europa.jobs.

Загалом вчителі в ЄС можуть розраховувати на такі середні місячні суми:

  • Швейцарія — 6 200 євро;
  • Данія — 5 600 євро;
  • Нідерланди — 5 000 євро;
  • Норвегія — 5 000 євро;
  • Австрія — 3 900 євро;
  • Фінляндія — 3 500 євро;
  • Швеція — 3 400 євро;
  • Франція — 3 000 євро;
  • Німеччина — 2 900 євро;
  • Іспанія — 2 550 євро;
  • Італія — 2 550 євро;
  • Польща — 1 200 євро.
Зарплати вчителів в Україні та ЄС — що відбувається з доходами - фото 1
Скільки заробляють вчителі в Європі — середні суми. Фото: Новини.LIVE

Як видно, середня зарплата вчителя в Україні навіть близько не дотягує до показників у Європі. Але деякі кроки до підвищення доходів зроблені. Міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про виділення 53 млрд гривень у проєкті Держбюджету-2026 на підняття заробітної плати педагогам.

Якщо пропозицію ухвалять у поточному вигляді, то з 1 січня 2026-го відбудеться збільшення виплат освітянам на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%. Іншими словами, наступного року вчителі можуть відчути підвищення доходів на 50%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати вчителів в Україні залежать від Єдиної тарифної сітки. Мінімально педагог без категорії, стажу і надбавок може отримувати від 6 396 грн. А середній дохід перебуває на рівні 15 000 грн.

Також ми писали, що низькі зарплати й пенсії в Україні є наслідком тіньової економіки, ухилення від податків тощо. За словами Данила Гетманцева, через це держава втрачає мільярди гривень щороку.

освіта вчителі гроші школа середня зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації