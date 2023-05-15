Вручення повісток в Україні — як виглядає документ та що має містити

Вручення повістки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжили термін дії загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року. Тож військовозобов'язані українці продовжують отримувати повістки. Проте перед тим, як підписувати такий документ, важливо знати, як він має виглядати та що обов'язково повинен містити.

Про це йдеться в додатку 11 Постанови Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

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Яка інформація має бути вказана у повістці обов'язково

При врученні повістки військовозобов'язана особа має обов'язково перевірити її зміст. Документ повинен містити наступні дані:

зазначена назва "ПОВІСТКА";

номер повістки;

прізвище, ім'я та по-батькові військовозобов'язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади керівника районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

дата видачі повістки;

підпис особи, що видала повістку;

мокра печатка.

Якщо військовозобов'язаний помітив відсутність одного із вищезазначених пунктів, він має повідомити про це уповноваженій особі, яка вручає повістку.

Також особа, якій вручають повістку з помилками, має повне право відмовитися від її отримання. У такому разі складається акт відмови у присутності двох свідків.

Вручення повісток в Україні. Фото: google.com

Як має виглядати повістка

З 2023 року в Україні вже почали видавати повістки нового зразка для первинного оповіщення. Так на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 втратила чинність постанова від 7 грудня 2016 року № 921.

Таким чином основним документом, який регулює питання повісток є "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", затверджений вищезгаданою постановою.

Порядок, крім іншого, містить бланк повістки, в якій, зокрема, конкретизується, що особа, якій вручили повістку про виклик, повинна при собі мати:

паспорт громадянина України;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

військово-обліковий документ;

обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

Однією зі змін в новій повістці є те, до раніше документ не містив вказівки, який саме паспорт (чиєї країни) має надати особа. Також перелік органів, куди може з’явитися особа, став ширший, а саме: поряд із ТЦК та СП вказано органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, слід знати, що в повістці може бути зазначено формулювання пропоную з’явитися або наказ, наказую. Обидва варіанти правильні та не вважаються помилкою.

Зразок повістки, вказаний у постанові Кабміну №1487

Нагадаємо, ми писали, які існують три законні причини, що надають право відмовитися від повістки.

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.