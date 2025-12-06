Погода сьогодні, 6 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 6 грудня, повідомили синоптики. В цей день погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, тож опадів не очікується.

Про це у п'ятницю, 5 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 6 грудня

Синоптики інформують, що повітряні потоки сьогодні рухатимуться з південного сходу та сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с. При цьому на півдні країни місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Значення температури коливалися вночі в межах +2...-3 °С, на крайньому заході країни, узбережжі морів та у Криму 0...+5 °С. Вдень буде +1...+6 °С, а на Закарпатті, півдні Одеської області та у Криму до +6...+11 °С.

У Київській області та в Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Проте без опадів.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила від +2...-3 °С, вдень +1...+6 °С.

Тим часом у Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 та 7 грудня вночі в Україні буде від +2...-4 °С, а вдень +2...+6 °С. На Закарпатті та півдні Криму буде ще тепліше - +7...+11 °С.

Як пише Діденко, цими вихідними антициклон визначатиме скрізь погоду в Україні без опадів. Проте із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині країни можуть навіть бути штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві тим часом 6 та 7 грудня очікується суха та холоднувата погода. Вночі -1...-3 °С, вдень +1...+4 °С.

