Погода сегодня, 6 декабря, в Украине - Укргидрометцентр

Прогноз погоды на субботу, 6 декабря, сообщили синоптики. В этот день погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 6 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Синоптики информируют, что воздушные потоки сегодня будут двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с. При этом на юге страны местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Значения температуры колебались ночью в пределах +2...-3 °С, на крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму 0...+5 °С. Днем будет +1...+6 °С, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +6...+11 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и в Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Однако без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила от +2...-3 °С, днем +1...+6 °С.

Тем временем в Киеве ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 и 7 декабря ночью в Украине будет от +2...-4 °С, а днем +2...+6 °С. На Закарпатье и юге Крыма будет еще теплее - +7...+11 °С.

Как пишет Диденко, в эти выходные антициклон будет определять везде погоду в Украине без осадков. Однако с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части страны могут даже быть штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве тем временем 6 и 7 декабря ожидается сухая и холодноватая погода. Ночью -1...-3 °С, днем +1...+4 °С.

Напомним, что сегодня одесситов ждет холодная погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, однако существенных осадков не будет. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее, и по возможности уменьшить пребывание на улице.

