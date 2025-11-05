Прогноз погоды на Новый год 2026 — какой будет погода на праздники

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Во время новогодних праздников в Украине ожидается ощутимое похолодание. Однако сильных морозов не будет.

Об этом рассказала метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью для Главред.

По словам синоптика, в конце декабря температура воздуха постепенно снизится, а местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневное время столбики термометров будут колебаться в пределах до +5 °C.

"Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как это уже бывало раньше, не будет. Морозы будут типичными для нашей страны, однако не такими, чтобы мы целый месяц замерзали", — пояснила Мартазинова.

В то же время в январе, по предварительному прогнозу синоптика, погода станет более переменчивой. В конце месяца возможны настоящие морозы: ночью температура может снизиться до -12 °C, а днем — будет держаться около -5 °C.

