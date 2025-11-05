Видео
Видео

Новогодний сюрприз — синоптики удивили погодой на праздники зимой

Дата публикации 5 ноября 2025 20:15
обновлено: 20:31
Прогноз погоды на Новый год 2026 — какой будет погода на праздники
Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Во время новогодних праздников в Украине ожидается ощутимое похолодание. Однако сильных морозов не будет.

Об этом рассказала метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью для Главред.

Читайте также:

Прогноз погоды на Новый год 2026

По словам синоптика, в конце декабря температура воздуха постепенно снизится, а местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневное время столбики термометров будут колебаться в пределах до +5 °C.

"Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как это уже бывало раньше, не будет. Морозы будут типичными для нашей страны, однако не такими, чтобы мы целый месяц замерзали", — пояснила Мартазинова.

В то же время в январе, по предварительному прогнозу синоптика, погода станет более переменчивой. В конце месяца возможны настоящие морозы: ночью температура может снизиться до -12 °C, а днем — будет держаться около -5 °C.

Напомним, мы сообщали о том, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды.

Также мы писали, что на солнце было зафиксировано несколько вспышек.

