Наслаждайтесь, пока можете — Диденко предупредила о погоде

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 12:23
обновлено: 12:44
Погода в Украине 4 ноября — подробный прогноз от Наталки Диденко
Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждет заметное изменение погоды, уже со вторника, 4 ноября, в страну придет холодный атмосферный фронт. Он обусловит дожди и ветры в нескольких областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 4 ноября

В западных и северных областях 4 ноября пройдут дожди, которые обусловит холодный атмосферный фронт. Небольшие осадки также ожидаются в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории страны — без существенных осадков.

null
Карта движения атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

Также снизится температура воздуха в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. Днем прогнозируется лишь +9...+13 °C. Зато на юге, востоке и в большинстве центральных регионов сохранится более теплая погода - +12...+16 °C, местами на юге прогреет до +18 °C.

null
Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 4 ноября

В Киеве 4 ноября ожидается пасмурная погода и дождь, дневная температура составит около +10 °C.

Когда в Украину придет похолодание

Наталка Диденко отметила, что в течение 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода, а с 6 по 10 ноября ожидается кратковременное потепление. Впрочем, с 11-12 ноября прогнозируется новая волна похолодания — ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем составит около +2...+8 °C.

Напомним, специалисты назвали опасные дни для метеозависимых в ноябре из-за магнитных бурь.

Сегодня, 3 ноября, почти по всей Украине будет сухая и солнечная погода, но синоптики предупредили несколько регионов о дождях.

погода похолодание прогнозы Наталка Диденко дождь погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
