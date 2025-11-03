Погода в Україні 4 листопада — детальний прогноз від Наталки Діденко

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Українців чекає помітна зміна погоди, вже з вівторка, 4 листопада, в країну прийде холодний атмосферний фронт. Він обумовить дощі та вітри у кількох областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 4 листопада

У західних і північних областях 4 листопада пройдуть дощі, які зумовить холодний атмосферний фронт. Невеликі опади також очікуються у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території країни — без істотних опадів.

Карта руху атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Також знизиться температура повітря у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. Вдень прогнозується лише +9...+13 °C. Натомість на півдні, сході та у більшості центральних регіонів утримається тепліша погода — +12...+16 °C, місцями на півдні прогріє аж до +18 °C.

Температурна карта України. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 4 листопада

У Києві 4 листопада очікується похмура погода та дощ, денна температура становитиме близько +10 °C.

Коли в Україну прийде похолодання

Наталка Діденко зазначила, що протягом 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода, а з 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління. Втім, із 11-12 листопада прогнозується нова хвиля похолодання — вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме близько +2...+8 °C.

Нагадаємо, фахівці назвали небезпечні дні для метеозалежних в листопаді через магнітні бурі.

Сьогодні, 3 листопада, майже вся Україна матиме суху та сонячну погоду, але синоптики попередили кілька регіонів про дощі.