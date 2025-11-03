Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Насолоджуйтесь, поки можете — Діденко попередила про зміну погоди

Насолоджуйтесь, поки можете — Діденко попередила про зміну погоди

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:23
Оновлено: 18:19
Погода в Україні 4 листопада — детальний прогноз від Наталки Діденко
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Українців чекає помітна зміна погоди, вже з вівторка, 4 листопада, в країну прийде холодний атмосферний фронт. Він обумовить дощі та вітри у кількох областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 4 листопада

У західних і північних областях 4 листопада пройдуть дощі, які зумовить холодний атмосферний фронт. Невеликі опади також очікуються у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території країни — без істотних опадів.

null
Карта руху атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Також знизиться температура повітря у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. Вдень прогнозується лише +9...+13 °C. Натомість на півдні, сході та у більшості центральних регіонів утримається тепліша погода — +12...+16 °C, місцями на півдні прогріє аж до +18 °C.

null
Температурна карта України. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 4 листопада

У Києві 4 листопада очікується похмура погода та дощ, денна температура становитиме близько +10 °C. 

Коли в Україну прийде похолодання

Наталка Діденко зазначила, що протягом 4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода, а з 6 по 10 листопада очікується короткочасне потепління. Втім, із 11-12 листопада прогнозується нова хвиля похолодання — вночі температура опускатиметься нижче нуля, вдень становитиме близько +2...+8 °C.

Нагадаємо, фахівці назвали небезпечні дні для метеозалежних в листопаді через магнітні бурі. 

Сьогодні, 3 листопада, майже вся Україна матиме суху та сонячну погоду, але синоптики попередили кілька регіонів про дощі.

погода похолодання прогнози Наталка Діденко дощ погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації