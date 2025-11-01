Коли магнітні бурі у листопаді 2025 — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Листопад 2025 року розпочнеться відносно спокійно, але повністю розслаблятися не варто. Спеціалісти попереджають: цього місяця очікуються дві магнітні бурі. І хоча серйозних спалахів на Сонці не прогнозують, навіть слабкі коливання магнітного поля здатні відчутно позначитися на самопочутті. Саме тому важливо знати, у які дні чекати геоштормів, щоб заздалегідь підготувати організм і уникнути перевтоми.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на листопад 2025 року.

Магнітні бурі у листопаді 2025 року — розклад на місяць

Kp-індекс — це показник, який відображає рівень геомагнітної активності Землі, тобто наскільки сильно збурене магнітне поле нашої планети під впливом сонячного вітру та спалахів на Сонці. Показники варіюються від 0 до 9:

0-3 — геомагнітна обстановка залишається спокійною;

4 — спостерігаються помірні коливання;

5 і вище — початок або розвиток магнітної бурі, у тому числі потужної.

Вплив Сонця на геомагнітне поле Землі. Фото: istockphoto.com

Календар магнітних бур на листопад 2025:

1 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 2 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 3 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 4 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 5 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 6 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 7 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 8 листопада — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 9 листопада — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 10 листопада — Kp-індекс 3, заспокоєння геомагнітного поля Землі;

— Kp-індекс 3, заспокоєння геомагнітного поля Землі; 11 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 12 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 13 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 14 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 15 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 16 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 17 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 18 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 19 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 20 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 21 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 22 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі.

Зазначимо, наразі спеціалісти підготували прогноз лише до 22 числа. Слід мати на увазі, що ці показники є попередніми й можуть змінюватися протягом місяця. Це пов’язано з постійною активністю Сонця — нові спалахи, які там виникають, безпосередньо впливають на появу магнітних бур на Землі.

Жінка дбає про здоров'я. Фото: freepik.com

Як захистити себе під час магнітної бурі

Лікарі рекомендують дотримуватися простих, але ефективних правил:

Сон і відпочинок: спіть не менше 7-8 годин, щоб організм міг відновитися. Гідратація та напої: пийте достатньо води, уникайте алкоголю, енергетиків і великої кількості кави. Харчування: віддавайте перевагу легкій їжі — овочам, фруктам, рибі; обмежуйте жирне, смажене, фастфуд та солоне. Фізична активність: робіть прогулянки на свіжому повітрі, але уникайте надмірних навантажень. Ліки: дотримуйтесь графіка прийому препаратів, особливо якщо є серцево-судинні проблеми. Гармонія та спокій: намагайтеся зменшити емоційне та фізичне навантаження.

Також ділимося з вами місячним календарем справ на листопад 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дні для нових починань.