Коли магнітні бурі у листопаді 2025 — детальний календар небезпечних дат

Магнітні бурі у листопаді 2025 — які дні загрожують здоров'ю
Листопад 2025 року розпочнеться відносно спокійно, але повністю розслаблятися не варто. Спеціалісти попереджають: цього місяця очікуються дві магнітні бурі. І хоча серйозних спалахів на Сонці не прогнозують, навіть слабкі коливання магнітного поля здатні відчутно позначитися на самопочутті. Саме тому важливо знати, у які дні чекати геоштормів, щоб заздалегідь підготувати організм і уникнути перевтоми.
Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на листопад 2025 року.
Магнітні бурі у листопаді 2025 року — розклад на місяць
Kp-індекс — це показник, який відображає рівень геомагнітної активності Землі, тобто наскільки сильно збурене магнітне поле нашої планети під впливом сонячного вітру та спалахів на Сонці. Показники варіюються від 0 до 9:
- 0-3 — геомагнітна обстановка залишається спокійною;
- 4 — спостерігаються помірні коливання;
- 5 і вище — початок або розвиток магнітної бурі, у тому числі потужної.
Календар магнітних бур на листопад 2025:
- 1 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 2 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 3 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 4 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 5 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 6 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 7 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 8 листопада — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 9 листопада — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 10 листопада — Kp-індекс 3, заспокоєння геомагнітного поля Землі;
- 11 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 12 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 13 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 14 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 15 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
- 16 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 17 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 18 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 19 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
- 20 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 21 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
- 22 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі.
Зазначимо, наразі спеціалісти підготували прогноз лише до 22 числа. Слід мати на увазі, що ці показники є попередніми й можуть змінюватися протягом місяця. Це пов’язано з постійною активністю Сонця — нові спалахи, які там виникають, безпосередньо впливають на появу магнітних бур на Землі.
Як захистити себе під час магнітної бурі
Лікарі рекомендують дотримуватися простих, але ефективних правил:
- Сон і відпочинок: спіть не менше 7-8 годин, щоб організм міг відновитися.
- Гідратація та напої: пийте достатньо води, уникайте алкоголю, енергетиків і великої кількості кави.
- Харчування: віддавайте перевагу легкій їжі — овочам, фруктам, рибі; обмежуйте жирне, смажене, фастфуд та солоне.
- Фізична активність: робіть прогулянки на свіжому повітрі, але уникайте надмірних навантажень.
- Ліки: дотримуйтесь графіка прийому препаратів, особливо якщо є серцево-судинні проблеми.
- Гармонія та спокій: намагайтеся зменшити емоційне та фізичне навантаження.
Також ділимося з вами місячним календарем справ на листопад 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дні для нових починань.
Читайте Новини.LIVE!