Україна
Магнітні бурі у листопаді 2025 — які дні загрожують здоров'ю

Магнітні бурі у листопаді 2025 — які дні загрожують здоров'ю

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 08:02
Оновлено: 08:15
Коли магнітні бурі у листопаді 2025 — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Листопад 2025 року розпочнеться відносно спокійно, але повністю розслаблятися не варто. Спеціалісти попереджають: цього місяця очікуються дві магнітні бурі. І хоча серйозних спалахів на Сонці не прогнозують, навіть слабкі коливання магнітного поля здатні відчутно позначитися на самопочутті. Саме тому важливо знати, у які дні чекати геоштормів, щоб заздалегідь підготувати організм і уникнути перевтоми.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на листопад 2025 року.

Читайте також:

Магнітні бурі у листопаді 2025 року — розклад на місяць 

Kp-індекс — це показник, який відображає рівень геомагнітної активності Землі, тобто наскільки сильно збурене магнітне поле нашої планети під впливом сонячного вітру та спалахів на Сонці. Показники варіюються від 0 до 9:

  • 0-3 — геомагнітна обстановка залишається спокійною;
  • 4 — спостерігаються помірні коливання;
  • 5 і вище — початок або розвиток магнітної бурі, у тому числі потужної. 

 

Магнітні бурі у листопаді 2025 року — розклад на місяць
Вплив Сонця на геомагнітне поле Землі. Фото: istockphoto.com

Календар магнітних бур на листопад 2025:

  • 1 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 2 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 3 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 4 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 5 листопада —  Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 6 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 7 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
  • 8 листопада Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
  • 9 листопада — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря;
  • 10 листопада — Kp-індекс 3, заспокоєння геомагнітного поля Землі;
  • 11 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 12 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 13 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 14 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 15 листопада — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря;
  • 16 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 17 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 18 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 19 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;
  • 20 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 21 листопада — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;
  • 22 листопада — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі.

Зазначимо, наразі спеціалісти підготували прогноз лише до 22 числа. Слід мати на увазі, що ці показники є попередніми й можуть змінюватися протягом місяця. Це пов’язано з постійною активністю Сонця — нові спалахи, які там виникають, безпосередньо впливають на появу магнітних бур на Землі.

 

Як захистити себе під час магнітної бурі
Жінка дбає про здоров'я. Фото: freepik.com

Як захистити себе під час магнітної бурі

Лікарі рекомендують дотримуватися простих, але ефективних правил:

  1. Сон і відпочинок: спіть не менше 7-8 годин, щоб організм міг відновитися.
  2. Гідратація та напої: пийте достатньо води, уникайте алкоголю, енергетиків і великої кількості кави.
  3. Харчування: віддавайте перевагу легкій їжі — овочам, фруктам, рибі; обмежуйте жирне, смажене, фастфуд та солоне.
  4. Фізична активність: робіть прогулянки на свіжому повітрі, але уникайте надмірних навантажень.
  5. Ліки: дотримуйтесь графіка прийому препаратів, особливо якщо є серцево-судинні проблеми.
  6. Гармонія та спокій: намагайтеся зменшити емоційне та фізичне навантаження.

Також ділимося з вами місячним календарем справ на листопад 2025 року, який допоможе обрати найуспішніші дні для нових починань.

погода здоров'я магнітні бурі листопад прогнози календар
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
