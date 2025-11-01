Когда магнитные бури в ноябре 2025 — подробный календарь опасных дат

Магнитные бури в ноябре 2025 — какие дни угрожают здоровью
Ноябрь 2025 года начнется относительно спокойно, но полностью расслабляться не стоит. Специалисты предупреждают: в этом месяце ожидаются две магнитные бури. И хотя серьезных вспышек на Солнце не прогнозируют, даже слабые колебания магнитного поля способны ощутимо сказаться на самочувствии. Именно поэтому важно знать, в какие дни ждать геоштормов, чтобы заранее подготовить организм и избежать переутомления.
Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на ноябрь 2025 года.
Магнитные бури в ноябре 2025 года — расписание на месяц
Kp-индекс — это показатель, который отражает уровень геомагнитной активности Земли, то есть насколько сильно возмущено магнитное поле нашей планеты под влиянием солнечного ветра и вспышек на Солнце. Показатели варьируются от 0 до 9:
- 0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;
- 4 — наблюдаются умеренные колебания;
- 5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.
Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года:
- 1 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 2 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 3 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 4 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 5 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 6 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 7 ноября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
- 8 ноября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 9 ноября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 10 ноября — Kp-индекс 3, успокоение геомагнитного поля Земли;
- 11 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 12 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 13 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 14 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 15 ноября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
- 16 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 17 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 18 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 19 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 20 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 21 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 22 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме.
Отметим, пока специалисты подготовили прогноз только до 22 числа. Следует иметь в виду, что эти показатели являются предварительными и могут меняться в течение месяца. Это связано с постоянной активностью Солнца — новые вспышки, которые там возникают, непосредственно влияют на появление магнитных бурь на Земле.
Как защитить себя во время магнитной бури
Врачи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:
- Сон и отдых: спите не менее 7-8 часов, чтобы организм мог восстановиться.
- Гидратация и напитки: пейте достаточно воды, избегайте алкоголя, энергетиков и большого количества кофе.
- Питание: отдавайте предпочтение легкой пище — овощам, фруктам, рыбе; ограничивайте жирное, жареное, фастфуд и соленое.
- Физическая активность: совершайте прогулки на свежем воздухе, но избегайте чрезмерных нагрузок.
- Лекарства: соблюдайте график приема препаратов, особенно если есть сердечно-сосудистые проблемы.
- Гармония и спокойствие: старайтесь уменьшить эмоциональную и физическую нагрузку.
