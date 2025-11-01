Когда магнитные бури в ноябре 2025 — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь 2025 года начнется относительно спокойно, но полностью расслабляться не стоит. Специалисты предупреждают: в этом месяце ожидаются две магнитные бури. И хотя серьезных вспышек на Солнце не прогнозируют, даже слабые колебания магнитного поля способны ощутимо сказаться на самочувствии. Именно поэтому важно знать, в какие дни ждать геоштормов, чтобы заранее подготовить организм и избежать переутомления.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на ноябрь 2025 года.

Магнитные бури в ноябре 2025 года — расписание на месяц

Kp-индекс — это показатель, который отражает уровень геомагнитной активности Земли, то есть насколько сильно возмущено магнитное поле нашей планеты под влиянием солнечного ветра и вспышек на Солнце. Показатели варьируются от 0 до 9:

0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;

4 — наблюдаются умеренные колебания;

5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.

Влияние Солнца на геомагнитное поле Земли. Фото: istockphoto.com

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года:

1 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 2 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 3 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 4 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 5 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 6 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 7 ноября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

— ; 8 ноября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 9 ноября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 10 ноября — Kp-индекс 3, успокоение геомагнитного поля Земли;

— Kp-индекс 3, успокоение геомагнитного поля Земли; 11 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 12 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 13 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 14 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 15 ноября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

— ; 16 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 17 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 18 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 19 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 20 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 21 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 22 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме.

Отметим, пока специалисты подготовили прогноз только до 22 числа. Следует иметь в виду, что эти показатели являются предварительными и могут меняться в течение месяца. Это связано с постоянной активностью Солнца — новые вспышки, которые там возникают, непосредственно влияют на появление магнитных бурь на Земле.

Женщина заботится о здоровье. Фото: freepik.com

Как защитить себя во время магнитной бури

Врачи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:

Сон и отдых: спите не менее 7-8 часов, чтобы организм мог восстановиться. Гидратация и напитки: пейте достаточно воды, избегайте алкоголя, энергетиков и большого количества кофе. Питание: отдавайте предпочтение легкой пище — овощам, фруктам, рыбе; ограничивайте жирное, жареное, фастфуд и соленое. Физическая активность: совершайте прогулки на свежем воздухе, но избегайте чрезмерных нагрузок. Лекарства: соблюдайте график приема препаратов, особенно если есть сердечно-сосудистые проблемы. Гармония и спокойствие: старайтесь уменьшить эмоциональную и физическую нагрузку.

Также делимся с вами лунным календарем дел на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать самые успешные дни для новых начинаний.