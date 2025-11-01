Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури в ноябре 2025 — какие дни угрожают здоровью

Магнитные бури в ноябре 2025 — какие дни угрожают здоровью

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:54
Когда магнитные бури в ноябре 2025 — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь 2025 года начнется относительно спокойно, но полностью расслабляться не стоит. Специалисты предупреждают: в этом месяце ожидаются две магнитные бури. И хотя серьезных вспышек на Солнце не прогнозируют, даже слабые колебания магнитного поля способны ощутимо сказаться на самочувствии. Именно поэтому важно знать, в какие дни ждать геоштормов, чтобы заранее подготовить организм и избежать переутомления.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на ноябрь 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури в ноябре 2025 года — расписание на месяц

Kp-индекс — это показатель, который отражает уровень геомагнитной активности Земли, то есть насколько сильно возмущено магнитное поле нашей планеты под влиянием солнечного ветра и вспышек на Солнце. Показатели варьируются от 0 до 9:

  • 0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;
  • 4 — наблюдаются умеренные колебания;
  • 5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.

 

Магнитные бури в ноябре 2025 года — расписание на месяц
Влияние Солнца на геомагнитное поле Земли. Фото: istockphoto.com

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года:

  • 1 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 2 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 3 ноября Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 4 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 5 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 6 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 7 ноябряKp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 8 ноября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 9 ноябряKp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 10 ноября — Kp-индекс 3, успокоение геомагнитного поля Земли;
  • 11 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 12 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 13 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 14 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 15 ноябряKp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 16 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 17 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 18 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 19 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 20 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 21 ноября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 22 ноября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме.

Отметим, пока специалисты подготовили прогноз только до 22 числа. Следует иметь в виду, что эти показатели являются предварительными и могут меняться в течение месяца. Это связано с постоянной активностью Солнца — новые вспышки, которые там возникают, непосредственно влияют на появление магнитных бурь на Земле.

 

Как защитить себя во время магнитной бури
Женщина заботится о здоровье. Фото: freepik.com

Как защитить себя во время магнитной бури

Врачи рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:

  1. Сон и отдых: спите не менее 7-8 часов, чтобы организм мог восстановиться.
  2. Гидратация и напитки: пейте достаточно воды, избегайте алкоголя, энергетиков и большого количества кофе.
  3. Питание: отдавайте предпочтение легкой пище — овощам, фруктам, рыбе; ограничивайте жирное, жареное, фастфуд и соленое.
  4. Физическая активность: совершайте прогулки на свежем воздухе, но избегайте чрезмерных нагрузок.
  5. Лекарства: соблюдайте график приема препаратов, особенно если есть сердечно-сосудистые проблемы.
  6. Гармония и спокойствие: старайтесь уменьшить эмоциональную и физическую нагрузку.

Также делимся с вами лунным календарем дел на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать самые успешные дни для новых начинаний.

погода здоровье магнитные бури ноябрь прогнозы календарь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации