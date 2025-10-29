Видео
Видео

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни будут денежные

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни будут денежные

Дата публикации 29 октября 2025 08:02
обновлено: 09:07
Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятные, а какие коварные
Девушка и молодая Луна. Фото: shutterstock.com

Ноябрь 2025 года приносит энергию перемен и больших возможностей. Лунный календарь поможет понять, когда стоит браться за новые проекты, а когда лучше дать себе паузу. Планы на работу, финансы, обучение или мелкие домашние дела можно легко согласовать с космическими ритмами, стоит только наблюдать за фазами Луны.

Новини.LIVE подготовил для вас лунный календарь на ноябрь 2025 года, который поможет найти благоприятные дни для важных дел и избежать неприятностей в важных решениях.

Читайте также:

Фазы Луны в ноябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;
  • Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;
  • Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в ноябре 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Это дни, когда Луна образует гармоничные аспекты с другими планетами, а энергия способствует успеху, вдохновению и финансовым возможностям:

  • 1 ноября;
  • 11 ноября;
  • 26 ноября;
  • 27 ноября;
  • 30 ноября.

 

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Девушка с книгой напротив Луны. Фото: Pinterest

Когда неблагоприятные дни в ноябре 2025 года

В эти дни лучше избегать крупных решений, подписания контрактов и финансовых рисков. Возможны задержки, конфликты, эмоциональные колебания, могут возникать ограничения, соблазны и внутренние сомнения:

  • 2 ноября;
  • 5 ноября;
  • 13 ноября;
  • 14 ноября;
  • 20 ноября;
  • 23 ноября;
  • 25 ноября.

Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Лучшее время для новых начинаний, проектов и важных решений: 1, 4, 10, 22, 30 ноября.

Благоприятный период для любых финансовых дел и сделок: 4, 10, 11, 16, 22 ноября.

Для поездок, путешествий и переездов: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30 ноября.

Для творчества и самовыражения: 1, 7, 11, 15, 19, 26 ноября.

Лучшие дни для романтики, свиданий, признаний в любви, помолвки и свадьбы: 4, 6, 11, 15, 27, 30 ноября.

Благоприятные даты для оздоровительных процедур, походов к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30 ноября.

 

Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам
Девушка и молодая Луна. Фото: shutterstock.com

Общие рекомендации на ноябрь 2025 года

Ноябрь проходит под влиянием Скорпиона — знака глубины и расширения. Это время духовного роста, обновления и выхода за пределы привычного. На полнолуние выражайте благодарность и отпускайте то, что исчерпало себя. На новолуние формулируйте намерения и запускайте новые дела.

Энергетические практики: в полнолуние заряжайте кристаллы или проводите медитацию благодарности, а на новолуние — сажайте растения или создавайте "карты желаний".

Ранее мы делились, когда начнется ретроградный Меркурий осенью и как избежать несчастий в этот период.

Луна ноябрь Астрология советы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
