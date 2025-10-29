Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятные, а какие коварные

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни будут денежные
Ноябрь 2025 года приносит энергию перемен и больших возможностей. Лунный календарь поможет понять, когда стоит браться за новые проекты, а когда лучше дать себе паузу. Планы на работу, финансы, обучение или мелкие домашние дела можно легко согласовать с космическими ритмами, стоит только наблюдать за фазами Луны.
лунный календарь на ноябрь 2025 года, который поможет найти благоприятные дни для важных дел и избежать неприятностей в важных решениях.
Фазы Луны в ноябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 4 ноября;
- Полнолуние в знаке Тельца — 5 ноября в 15:19 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 6 по 19 ноября;
- Новолуние в знаке Скорпиона — 20 ноября в 8:47 по Киеву;
- Растущая Луна — с 21 по 30 ноября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Это дни, когда Луна образует гармоничные аспекты с другими планетами, а энергия способствует успеху, вдохновению и финансовым возможностям:
- 1 ноября;
- 11 ноября;
- 26 ноября;
- 27 ноября;
- 30 ноября.
Когда неблагоприятные дни в ноябре 2025 года
В эти дни лучше избегать крупных решений, подписания контрактов и финансовых рисков. Возможны задержки, конфликты, эмоциональные колебания, могут возникать ограничения, соблазны и внутренние сомнения:
- 2 ноября;
- 5 ноября;
- 13 ноября;
- 14 ноября;
- 20 ноября;
- 23 ноября;
- 25 ноября.
Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам
Лучшее время для новых начинаний, проектов и важных решений: 1, 4, 10, 22, 30 ноября.
Благоприятный период для любых финансовых дел и сделок: 4, 10, 11, 16, 22 ноября.
Для поездок, путешествий и переездов: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30 ноября.
Для творчества и самовыражения: 1, 7, 11, 15, 19, 26 ноября.
Лучшие дни для романтики, свиданий, признаний в любви, помолвки и свадьбы: 4, 6, 11, 15, 27, 30 ноября.
Благоприятные даты для оздоровительных процедур, походов к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30 ноября.
Общие рекомендации на ноябрь 2025 года
Ноябрь проходит под влиянием Скорпиона — знака глубины и расширения. Это время духовного роста, обновления и выхода за пределы привычного. На полнолуние выражайте благодарность и отпускайте то, что исчерпало себя. На новолуние формулируйте намерения и запускайте новые дела.
Энергетические практики: в полнолуние заряжайте кристаллы или проводите медитацию благодарности, а на новолуние — сажайте растения или создавайте "карты желаний".
