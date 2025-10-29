Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятные, а какие коварные

Девушка и молодая Луна. Фото: shutterstock.com

Ноябрь 2025 года приносит энергию перемен и больших возможностей. Лунный календарь поможет понять, когда стоит браться за новые проекты, а когда лучше дать себе паузу. Планы на работу, финансы, обучение или мелкие домашние дела можно легко согласовать с космическими ритмами, стоит только наблюдать за фазами Луны.

Новини.LIVE подготовил для вас лунный календарь на ноябрь 2025 года, который поможет найти благоприятные дни для важных дел и избежать неприятностей в важных решениях.

Фазы Луны в ноябре 2025 года

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь на ноябрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Это дни, когда Луна образует гармоничные аспекты с другими планетами, а энергия способствует успеху, вдохновению и финансовым возможностям:

1 ноября;

11 ноября;

26 ноября;

27 ноября;

30 ноября.

Девушка с книгой напротив Луны. Фото: Pinterest

Когда неблагоприятные дни в ноябре 2025 года

В эти дни лучше избегать крупных решений, подписания контрактов и финансовых рисков. Возможны задержки, конфликты, эмоциональные колебания, могут возникать ограничения, соблазны и внутренние сомнения:

2 ноября;

5 ноября;

13 ноября;

14 ноября;

20 ноября;

23 ноября;

25 ноября.

Лунный календарь дел на ноябрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Лучшее время для новых начинаний, проектов и важных решений: 1, 4, 10, 22, 30 ноября.

Благоприятный период для любых финансовых дел и сделок: 4, 10, 11, 16, 22 ноября.

Для поездок, путешествий и переездов: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30 ноября.

Для творчества и самовыражения: 1, 7, 11, 15, 19, 26 ноября.

Лучшие дни для романтики, свиданий, признаний в любви, помолвки и свадьбы: 4, 6, 11, 15, 27, 30 ноября.

Благоприятные даты для оздоровительных процедур, походов к врачу: 4, 10, 19, 22, 28, 30 ноября.

Девушка и молодая Луна. Фото: shutterstock.com

Общие рекомендации на ноябрь 2025 года

Ноябрь проходит под влиянием Скорпиона — знака глубины и расширения. Это время духовного роста, обновления и выхода за пределы привычного. На полнолуние выражайте благодарность и отпускайте то, что исчерпало себя. На новолуние формулируйте намерения и запускайте новые дела.

Энергетические практики: в полнолуние заряжайте кристаллы или проводите медитацию благодарности, а на новолуние — сажайте растения или создавайте "карты желаний".

