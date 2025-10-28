Видео
Календарь рыбака на ноябрь 2025 — какие дни дарят безумный улов

Календарь рыбака на ноябрь 2025 — какие дни дарят безумный улов

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 06:01
обновлено: 00:09
Когда рыба клюет в ноябре 2025 — лунный календарь благоприятных для рыбалки дней
Рыбак поймал крупную рыбу. Фото: Midjourney

В ноябре дни становятся все короче, температура ниже, а вода — холоднее. Но даже поздняя осень все еще благоприятный период для рыбалки, особенно для любителей тишины, холодного тумана над водоемом и азарта первого клева. Чтобы этот период подарил настоящие трофеи, многие рыбаки пользуются не только прогнозом синоптиков, но и лунным календарем.

Новини.LIVE делится лунным календарем рыбака на ноябрь 2025, который поможет выбрать дни, когда рыба особенно активна, а каждый выход на водоем может обернуться большим уловом.

Читайте также:

Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни

Самые лучшие дни для рыбалки: 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 ноября.

Хорошие дни для ловли рыбы: 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 ноября.

Плохие дни для "охоты" на рыбу: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 ноября.

Категорически нельзя рыбачить: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 ноября.

 

Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2025 — благоприятные и неблагоприятные дни
Рыбалка на водоеме осенью. Фото: google.com

Какую рыбу ловить в ноябре в Украине

Несмотря на похолодание, ноябрь остается удачным месяцем для рыбалки. Но важно понимать, что в этот период мирные виды становятся пассивными, а вот хищные — наоборот, активно охотятся перед зимовкой.

В ноябре самая удачная рыбалка будет на такую хищную рыбу:

  • щука — начинается ее активный жор. Лучше всего ловить на глубине или возле водной растительности;
  • судак — предпочитает ямы и русловые участки;
  • окунь — собирается в стаи и держится ближе ко дну.

Мирную рыбу в ноябре можно ловить следующую:

  • лещ;
  • плотва;
  • густера;
  • карась.

 

Какую рыбу ловить в ноябре в Украине
Рыбалка на водоеме осенью. Фото: shutterstock.com

Где и на что ловить рыбу в ноябре

Ноябрь — отличное время как для открытой воды, так и для первых попыток подледного лова. В теплые дни рыбаки используют спиннинг и кружки, а после первых морозов — зимние снасти. Важно помнить, что выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 5 см.

В этот период активность рыбы меняется: окунь и щука держатся бровок и коряг, снижают скорость, но не отказываются от ярких приманок. Карп и лещ становятся более осторожными, предпочитают донные снасти с натуральными наживками. Судак остается активным в местах с течением, где охотится на мелкую рыбу.

Совет: выбирайте контрастные и яркие цвета приманок, особенно в пасмурные дни. Ищите рыбу в местах с подводной растительностью, на изломах дна, возле глубинных ям — именно там она прячется от холода.

Полезные советы рыбакам на ноябрь:

  1. Выбирайте дни без сильного ветра и осадков — рыба в такие дни более активна.
  2. В холодной воде используйте меньшие приманки и медленную проводку.
  3. Не забывайте про термос с горячим чаем и теплую одежду — ноябрь может быть коварным.
  4. Для ночной рыбалки запаситесь фонарем и светящимися поплавками — они помогут не упустить клев.

Также вас могут заинтересовать такие темы по рыбалке

Как осенью выбрать лучшее время для ловли окуня и карпа.

За какие снасти можно получить штраф в Украине.

Где в Карпатах действует запрет на вылов рыбы.

Разрешена ли ночная рыбалка в Украине в 2025 году.

