Коли риба клює у листопаді 2025 — місячний календар сприятливих для риболовлі днів

У листопаді дні стають все коротше, температура нижче, а вода — холоднішою. Але навіть пізня осінь все ще сприятливий період для риболовлі, особливо для поціновувачів тиші, холодного туману над водоймою й азарту першого кльову. Щоб цей період подарував справжні трофеї, багато рибалок користуються не тільки прогнозом синоптиків, а й місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем рибалки на листопад 2025, який допоможе обрати дні, коли риба особливо активна, а кожен вихід на водойму може обернутися великим уловом.

Місячний календар рибалки на листопад 2025 — сприятливі та несприятливі дні

Найкращі дні для риболовлі: 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 листопада.

Хороші дні для ловлі риби: 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 листопада.

Погані дні для "полювання" на рибу: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 листопада.

Категорично не можна рибалити: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 листопада.

Яку рибу ловити у листопаді в Україні

Попри похолодання, листопад залишається вдалим місяцем для риболовлі. Але важливо розуміти, що у цей період мирні види стають пасивнішими, а от хижі — навпаки, активно полюють перед зимівлею.

У листопаді найвдаліша риболовля буде на таку хижу рибу:

щука — починається її активний жор. Найкраще ловити на глибині або біля водної рослинності;

— починається її активний жор. Найкраще ловити на глибині або біля водної рослинності; судак — віддає перевагу ямам і русловим ділянкам;

— віддає перевагу ямам і русловим ділянкам; окунь — збирається у зграї й тримається ближче до дна.

Мирну рибу в листопаді можна ловити таку:

лящ;

плітка;

густера;

карась.

Де та на що ловити рибу в листопаді

Листопад — чудовий час як для відкритої води, так і для перших спроб підлідного лову. У теплі дні рибалки використовують спінінг і кухлі, а після перших морозів — зимові снасті. Важливо пам'ятати, що виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина сягає щонайменше 5 см.

У цей період активність риби змінюється: окунь і щука тримаються бровок і корчів, знижують швидкість, але не відмовляються від яскравих приманок. Короп і лящ стають обережнішими, віддають перевагу донним снастям із натуральними наживками. Судак залишається активним у місцях із течією, де полює на дрібну рибу.

Порада: вибирайте контрастні та яскраві кольори приманок, особливо у похмурі дні. Шукайте рибу в місцях із підводною рослинністю, на зламах дна, біля глибинних ям — саме там вона ховається від холоду.

Корисні поради рибалкам на листопад:

Вибирайте дні без сильного вітру й опадів — риба в такі дні активніша. У холодній воді використовуйте менші приманки та повільну проводку. Не забувайте про термос із гарячим чаєм і теплий одяг — листопад може бути підступним. Для нічної риболовлі запасіться ліхтарем і поплавками, які світяться — вони допоможуть не проґавити кльов.

