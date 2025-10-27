Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 — как пережить сложный период без потерь

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь готовит для нас непростое испытание — ретроградный Меркурий. Как предупреждают астрологи, этот период может перевернуть с ног на голову привычный ритм жизни, внести путаницу в планы, отношения и финансовые дела. Ошибки в словах и действиях, несвоевременные решения, технические сбои — все это "побочные эффекты" движения Меркурия в обратном направлении. Но в то же время этот период открывает шанс переосмыслить, остановиться, увидеть то, что раньше ускользало из виду.

Новини.LIVE рассказывает, чем особенный будет ретроградный Меркурий в ноябре 2025, как избежать несчастий и обернуть себе на пользу этот период.

Когда Меркурий станет ретроградным в ноябре 2025 — даты и особенности

Ретроградный Меркурий начнется 9 ноября в огненном знаке Стрельца, а с 18 ноября планета вернется в Скорпиона. Завершится этот непростой цикл 29 ноября.

Именно в это время замедляются или временно останавливаются процессы, за которые отвечает Меркурий:

коммуникация;

документооборот;

обучение;

путешествия;

техника и транспорт;

финансовые решения.

Когда Меркурий в прямом движении, он помогает четко мыслить, налаживать связи и быстро принимать решения. Но во время ретроградности — все наоборот: появляются задержки, недоразумения, технические неисправности, а договоренности могут потерять силу.

Ретроградное движение Меркурия. Фото: Pinterest

Как ретроградный Меркурий повлияет на нашу жизнь и разные знаки Зодиака

В начале ретроградности, с 9 по 18 ноября, Меркурий будет находиться в Стрельце — знаке, который символизирует правду, идеалы и стремление к знаниям. В это время люди могут говорить слишком прямо или делать необдуманные заявления, которые вызывают конфликты. В профессиональной сфере возможны недоразумения из-за спешки или чрезмерной уверенности в своей правоте.

После 18 ноября, когда Меркурий войдет в Скорпиона, фокус сместится на внутренний мир, эмоции и финансы. Растет потребность в честности, но одновременно — риск ревности, обид и чрезмерного контроля. Этот период может поднять на поверхность забытые воспоминания, нерешенные конфликты или старые отношения, требующие завершения.

В начале периода, когда Меркурий движется в Стрельце, больше всего испытаний почувствуют:

Близнецы;

Девы;

Рыбы;

Стрелец.

Эти знаки могут говорить слишком откровенно, действовать поспешно или сожалеть о опрометчивых решениях.

После 18 ноября, когда планета перейдет в Скорпиона, под напряжением окажутся:

Тельцы;

Львы;

Водолеи;

Скорпионы.

Для них это время эмоциональных всплесков, ревности, финансовых вопросов и возвращения прошлых историй.

Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия в ноябре 2025

Астрологи советуют в это время быть особенно внимательными и не спешить с важными решениями. Вот главные запреты ноябрьского ретроградного Меркурия:

Не подписывайте сделок и контрактов, чтобы избежать ошибок. Не делайте крупных покупок. Особенно техники, гаджетов или авто — возрастает риск дефектов и неисправностей. Не отправляйтесь в спонтанные путешествия. Задержки рейсов и путаница с билетами — частые спутники этого транзита. Не выясняйте отношения. Недоразумения, обиды и эмоциональные взрывы могут разрушить даже стабильные связи. Не доверяйте первому впечатлению. Слова и намерения других могут быть искажены, поэтому лучше проверять факты.

Ретроградное движение Меркурия. Фото: Pinterest

Как избежать несчастий и ошибок во время ретроградного Меркурия

Ретроградность — это не наказание, а сигнал замедлиться. Именно сейчас стоит:

проверять всю информацию дважды;

делать резервные копии данных;

планировать, но не запускать новое — отличное время для подготовки, анализа, ревизии старых идей;

обдумывать слова;

слушать больше, чем говорить — это убережет от конфликтов;

заботиться о личном пространстве.

Астрологи отмечают: этот период следует воспринимать не как кризис, а как перезагрузку. Меркурий возвращает нас к тому, что было пропущено, помогает увидеть истину и очистить старые ментальные схемы. Это идеальное время, чтобы пересмотреть свои привычки, обновить ценности и восстановить внутреннюю гармонию.

