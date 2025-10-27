Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 — как пережить сложный период без потерь

Ретроградный Меркурий ударит в ноябре — как избежать несчастий
Ноябрь готовит для нас непростое испытание — ретроградный Меркурий. Как предупреждают астрологи, этот период может перевернуть с ног на голову привычный ритм жизни, внести путаницу в планы, отношения и финансовые дела. Ошибки в словах и действиях, несвоевременные решения, технические сбои — все это "побочные эффекты" движения Меркурия в обратном направлении. Но в то же время этот период открывает шанс переосмыслить, остановиться, увидеть то, что раньше ускользало из виду.
Когда Меркурий станет ретроградным в ноябре 2025 — даты и особенности
Ретроградный Меркурий начнется 9 ноября в огненном знаке Стрельца, а с 18 ноября планета вернется в Скорпиона. Завершится этот непростой цикл 29 ноября.
Именно в это время замедляются или временно останавливаются процессы, за которые отвечает Меркурий:
- коммуникация;
- документооборот;
- обучение;
- путешествия;
- техника и транспорт;
- финансовые решения.
Когда Меркурий в прямом движении, он помогает четко мыслить, налаживать связи и быстро принимать решения. Но во время ретроградности — все наоборот: появляются задержки, недоразумения, технические неисправности, а договоренности могут потерять силу.
Как ретроградный Меркурий повлияет на нашу жизнь и разные знаки Зодиака
В начале ретроградности, с 9 по 18 ноября, Меркурий будет находиться в Стрельце — знаке, который символизирует правду, идеалы и стремление к знаниям. В это время люди могут говорить слишком прямо или делать необдуманные заявления, которые вызывают конфликты. В профессиональной сфере возможны недоразумения из-за спешки или чрезмерной уверенности в своей правоте.
После 18 ноября, когда Меркурий войдет в Скорпиона, фокус сместится на внутренний мир, эмоции и финансы. Растет потребность в честности, но одновременно — риск ревности, обид и чрезмерного контроля. Этот период может поднять на поверхность забытые воспоминания, нерешенные конфликты или старые отношения, требующие завершения.
В начале периода, когда Меркурий движется в Стрельце, больше всего испытаний почувствуют:
- Близнецы;
- Девы;
- Рыбы;
- Стрелец.
Эти знаки могут говорить слишком откровенно, действовать поспешно или сожалеть о опрометчивых решениях.
После 18 ноября, когда планета перейдет в Скорпиона, под напряжением окажутся:
- Тельцы;
- Львы;
- Водолеи;
- Скорпионы.
Для них это время эмоциональных всплесков, ревности, финансовых вопросов и возвращения прошлых историй.
Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия в ноябре 2025
Астрологи советуют в это время быть особенно внимательными и не спешить с важными решениями. Вот главные запреты ноябрьского ретроградного Меркурия:
- Не подписывайте сделок и контрактов, чтобы избежать ошибок.
- Не делайте крупных покупок. Особенно техники, гаджетов или авто — возрастает риск дефектов и неисправностей.
- Не отправляйтесь в спонтанные путешествия. Задержки рейсов и путаница с билетами — частые спутники этого транзита.
- Не выясняйте отношения. Недоразумения, обиды и эмоциональные взрывы могут разрушить даже стабильные связи.
- Не доверяйте первому впечатлению. Слова и намерения других могут быть искажены, поэтому лучше проверять факты.
Как избежать несчастий и ошибок во время ретроградного Меркурия
Ретроградность — это не наказание, а сигнал замедлиться. Именно сейчас стоит:
- проверять всю информацию дважды;
- делать резервные копии данных;
- планировать, но не запускать новое — отличное время для подготовки, анализа, ревизии старых идей;
- обдумывать слова;
- слушать больше, чем говорить — это убережет от конфликтов;
- заботиться о личном пространстве.
Астрологи отмечают: этот период следует воспринимать не как кризис, а как перезагрузку. Меркурий возвращает нас к тому, что было пропущено, помогает увидеть истину и очистить старые ментальные схемы. Это идеальное время, чтобы пересмотреть свои привычки, обновить ценности и восстановить внутреннюю гармонию.
