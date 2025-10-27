Ретроградний Меркурій у листопаді 2025 — як пережити складний період без втрат

Ретроградний Меркурій вдарить у листопаді — як уникнути нещасть
Листопад готує для нас непросте випробування — ретроградний Меркурій. Як попереджають астрологи, цей період може перевернути з ніг на голову звичний ритм життя, внести плутанину в плани, стосунки та фінансові справи. Помилки у словах і діях, невчасні рішення, технічні збої — усе це "побічні ефекти" руху Меркурія у зворотному напрямку. Але водночас цей період відкриває шанс переосмислити, зупинитися, побачити те, що раніше вислизало з уваги.
Новини.LIVE розповідає, чим особливий буде ретроградний Меркурій у листопаді 2025, як уникнути нещасть та обернути собі на користь цей період.
Коли Меркурій стане ретроградним у листопаді 2025 — дати та особливості
Ретроградний Меркурій розпочнеться 9 листопада у вогняному знаку Стрільця, а з 18 листопада планета повернеться до Скорпіона. Завершиться цей непростий цикл 29 листопада.
Саме у цей час сповільнюються або тимчасово зупиняються процеси, за які відповідає Меркурій:
- комунікація;
- документообіг;
- навчання;
- подорожі;
- техніка та транспорт;
- фінансові рішення.
Коли Меркурій у прямому русі, він допомагає чітко мислити, налагоджувати зв'язки та швидко ухвалювати рішення. Але під час ретроградності — усе навпаки: з'являються затримки, непорозуміння, технічні несправності, а домовленості можуть втратити силу.
Як ретроградний Меркурій вплине на наше життя та різні знаки Зодіаку
На початку ретроградності, з 9 по 18 листопада, Меркурій перебуватиме у Стрільці — знаку, який символізує правду, ідеали та прагнення до знань. У цей час люди можуть говорити занадто прямо або робити необдумані заяви, які викликають конфлікти. У професійній сфері можливі непорозуміння через поспіх чи надмірну впевненість у своїй правоті.
Після 18 листопада, коли Меркурій увійде у Скорпіона, фокус зміститься на внутрішній світ, емоції та фінанси. Зростає потреба в чесності, але водночас — ризик ревнощів, образ і надмірного контролю. Цей період може підняти на поверхню забуті спогади, невирішені конфлікти або старі стосунки, що потребують завершення.
На початку періоду, коли Меркурій рухається у Стрільці, найбільше випробувань відчують:
- Близнюки;
- Діви;
- Риби;
- Стрілець.
Ці знаки можуть говорити занадто відверто, діяти поспішно або шкодувати про необачні рішення.
Після 18 листопада, коли планета перейде у Скорпіона, під напругою опиняться:
- Тельці;
- Леви;
- Водолії;
- Скорпіони.
Для них це час емоційних сплесків, ревнощів, фінансових питань та повернення минулих історій.
Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія у листопаді 2025
Астрологи радять у цей час бути особливо уважними й не поспішати з важливими рішеннями. Ось головні заборони листопадового ретроградного Меркурія:
- Не підписуйте угод і контрактів, щоб уникнути помилок.
- Не робіть великих покупок. Особливо техніки, гаджетів чи авто — зростає ризик дефектів і несправностей.
- Не вирушайте у спонтанні подорожі. Затримки рейсів і плутанина з квитками — часті супутники цього транзиту.
- Не з'ясовуйте стосунки. Непорозуміння, образи й емоційні вибухи можуть зруйнувати навіть стабільні зв'язки.
- Не довіряйте першому враженню. Слова та наміри інших можуть бути спотворені, тому краще перевіряти факти.
Як уникнути нещасть і помилок під час ретроградного Меркурія
Ретроградність — це не покарання, а сигнал сповільнитися. Саме зараз варто:
- перевіряти всю інформацію двічі;
- робити резервні копії даних;
- планувати, але не запускати нове — чудовий час для підготовки, аналізу, ревізії старих ідей;
- обдумувати слова;
- слухати більше, ніж говорити — це вбереже від конфліктів;
- дбати про особистий простір.
Астрологи наголошують: цей період варто сприймати не як кризу, а як перезавантаження. Меркурій повертає нас до того, що було пропущено, допомагає побачити істину й очистити старі ментальні схеми. Це ідеальний час, щоб переглянути свої звички, оновити цінності й відновити внутрішню гармонію.
Також ділимося з вами іншими темами з астрології
Кому ретроградний Юпітер принесе сюрпризи.
Які знаки Зодіаку знайдуть істинне призначення у рік Коня 2026.
Хто зі знаків Зодіаку змінить свою долю у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!