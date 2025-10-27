Відео
Ретроградний Меркурій вдарить у листопаді — як уникнути нещасть

Ретроградний Меркурій вдарить у листопаді — як уникнути нещасть

Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:53
Оновлено: 19:26
Ретроградний Меркурій у листопаді 2025 — як пережити складний період без втрат
Вплив ретроградного Меркурія на життя. Колаж: Новини.LIVE

Листопад готує для нас непросте випробування — ретроградний Меркурій. Як попереджають астрологи, цей період може перевернути з ніг на голову звичний ритм життя, внести плутанину в плани, стосунки та фінансові справи. Помилки у словах і діях, невчасні рішення, технічні збої — усе це "побічні ефекти" руху Меркурія у зворотному напрямку. Але водночас цей період відкриває шанс переосмислити, зупинитися, побачити те, що раніше вислизало з уваги.

Новини.LIVE розповідає, чим особливий буде ретроградний Меркурій у листопаді 2025, як уникнути нещасть та обернути собі на користь цей період.

Читайте також:

Коли Меркурій стане ретроградним у листопаді 2025 — дати та особливості

Ретроградний Меркурій розпочнеться 9 листопада у вогняному знаку Стрільця, а з 18 листопада планета повернеться до Скорпіона. Завершиться цей непростий цикл 29 листопада.

Саме у цей час сповільнюються або тимчасово зупиняються процеси, за які відповідає Меркурій:

  • комунікація;
  • документообіг;
  • навчання;
  • подорожі;
  • техніка та транспорт;
  • фінансові рішення.

Коли Меркурій у прямому русі, він допомагає чітко мислити, налагоджувати зв'язки та швидко ухвалювати рішення. Але під час ретроградності — усе навпаки: з'являються затримки, непорозуміння, технічні несправності, а домовленості можуть втратити силу.

 

Коли Меркурій стане ретроградним у листопаді 2025 — дати та особливості
Ретроградний рух Меркурія. Фото: Pinterest

Як ретроградний Меркурій вплине на наше життя та різні знаки Зодіаку

На початку ретроградності, з 9 по 18 листопада, Меркурій перебуватиме у Стрільці — знаку, який символізує правду, ідеали та прагнення до знань. У цей час люди можуть говорити занадто прямо або робити необдумані заяви, які викликають конфлікти. У професійній сфері можливі непорозуміння через поспіх чи надмірну впевненість у своїй правоті.

Після 18 листопада, коли Меркурій увійде у Скорпіона, фокус зміститься на внутрішній світ, емоції та фінанси. Зростає потреба в чесності, але водночас — ризик ревнощів, образ і надмірного контролю. Цей період може підняти на поверхню забуті спогади, невирішені конфлікти або старі стосунки, що потребують завершення.

На початку періоду, коли Меркурій рухається у Стрільці, найбільше випробувань відчують:

  • Близнюки;
  • Діви;
  • Риби;
  • Стрілець.

Ці знаки можуть говорити занадто відверто, діяти поспішно або шкодувати про необачні рішення.

Після 18 листопада, коли планета перейде у Скорпіона, під напругою опиняться:

  • Тельці;
  • Леви;
  • Водолії;
  • Скорпіони.

Для них це час емоційних сплесків, ревнощів, фінансових питань та повернення минулих історій.

 

Як ретроградний Меркурій вплине на наше життя та різні знаки Зодіаку
Вплив ретроградного Меркурія на життя. Колаж: Новини.LIVE

Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія у листопаді 2025

Астрологи радять у цей час бути особливо уважними й не поспішати з важливими рішеннями. Ось головні заборони листопадового ретроградного Меркурія:

  1. Не підписуйте угод і контрактів, щоб уникнути помилок. 
  2. Не робіть великих покупок. Особливо техніки, гаджетів чи авто — зростає ризик дефектів і несправностей.
  3. Не вирушайте у спонтанні подорожі. Затримки рейсів і плутанина з квитками — часті супутники цього транзиту.
  4. Не з'ясовуйте стосунки. Непорозуміння, образи й емоційні вибухи можуть зруйнувати навіть стабільні зв'язки.
  5. Не довіряйте першому враженню. Слова та наміри інших можуть бути спотворені, тому краще перевіряти факти.

 

Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія у листопаді 2025
Ретроградний рух Меркурія. Фото: Pinterest

Як уникнути нещасть і помилок під час ретроградного Меркурія

Ретроградність — це не покарання, а сигнал сповільнитися. Саме зараз варто:

  • перевіряти всю інформацію двічі;
  • робити резервні копії даних;
  • планувати, але не запускати нове — чудовий час для підготовки, аналізу, ревізії старих ідей;
  • обдумувати слова;
  • слухати більше, ніж говорити — це вбереже від конфліктів;
  • дбати про особистий простір.

Астрологи наголошують: цей період варто сприймати не як кризу, а як перезавантаження. Меркурій повертає нас до того, що було пропущено, допомагає побачити істину й очистити старі ментальні схеми. Це ідеальний час, щоб переглянути свої звички, оновити цінності й відновити внутрішню гармонію.

Також ділимося з вами іншими темами з астрології

Кому ретроградний Юпітер принесе сюрпризи.

Які знаки Зодіаку знайдуть істинне призначення у рік Коня 2026.

Хто зі знаків Зодіаку змінить свою долю у 2026 році.

листопад Астрологія поради ретроградний Меркурій заборони
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
