Ретроградний Меркурій у листопаді 2025 — як пережити складний період без втрат

Листопад готує для нас непросте випробування — ретроградний Меркурій. Як попереджають астрологи, цей період може перевернути з ніг на голову звичний ритм життя, внести плутанину в плани, стосунки та фінансові справи. Помилки у словах і діях, невчасні рішення, технічні збої — усе це "побічні ефекти" руху Меркурія у зворотному напрямку. Але водночас цей період відкриває шанс переосмислити, зупинитися, побачити те, що раніше вислизало з уваги.

Новини.LIVE розповідає, чим особливий буде ретроградний Меркурій у листопаді 2025, як уникнути нещасть та обернути собі на користь цей період.

Коли Меркурій стане ретроградним у листопаді 2025 — дати та особливості

Ретроградний Меркурій розпочнеться 9 листопада у вогняному знаку Стрільця, а з 18 листопада планета повернеться до Скорпіона. Завершиться цей непростий цикл 29 листопада.

Саме у цей час сповільнюються або тимчасово зупиняються процеси, за які відповідає Меркурій:

комунікація;

документообіг;

навчання;

подорожі;

техніка та транспорт;

фінансові рішення.

Коли Меркурій у прямому русі, він допомагає чітко мислити, налагоджувати зв'язки та швидко ухвалювати рішення. Але під час ретроградності — усе навпаки: з'являються затримки, непорозуміння, технічні несправності, а домовленості можуть втратити силу.

Як ретроградний Меркурій вплине на наше життя та різні знаки Зодіаку

На початку ретроградності, з 9 по 18 листопада, Меркурій перебуватиме у Стрільці — знаку, який символізує правду, ідеали та прагнення до знань. У цей час люди можуть говорити занадто прямо або робити необдумані заяви, які викликають конфлікти. У професійній сфері можливі непорозуміння через поспіх чи надмірну впевненість у своїй правоті.

Після 18 листопада, коли Меркурій увійде у Скорпіона, фокус зміститься на внутрішній світ, емоції та фінанси. Зростає потреба в чесності, але водночас — ризик ревнощів, образ і надмірного контролю. Цей період може підняти на поверхню забуті спогади, невирішені конфлікти або старі стосунки, що потребують завершення.

На початку періоду, коли Меркурій рухається у Стрільці, найбільше випробувань відчують:

Близнюки;

Діви;

Риби;

Стрілець.

Ці знаки можуть говорити занадто відверто, діяти поспішно або шкодувати про необачні рішення.

Після 18 листопада, коли планета перейде у Скорпіона, під напругою опиняться:

Тельці;

Леви;

Водолії;

Скорпіони.

Для них це час емоційних сплесків, ревнощів, фінансових питань та повернення минулих історій.

Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія у листопаді 2025

Астрологи радять у цей час бути особливо уважними й не поспішати з важливими рішеннями. Ось головні заборони листопадового ретроградного Меркурія:

Не підписуйте угод і контрактів, щоб уникнути помилок. Не робіть великих покупок. Особливо техніки, гаджетів чи авто — зростає ризик дефектів і несправностей. Не вирушайте у спонтанні подорожі. Затримки рейсів і плутанина з квитками — часті супутники цього транзиту. Не з'ясовуйте стосунки. Непорозуміння, образи й емоційні вибухи можуть зруйнувати навіть стабільні зв'язки. Не довіряйте першому враженню. Слова та наміри інших можуть бути спотворені, тому краще перевіряти факти.

Як уникнути нещасть і помилок під час ретроградного Меркурія

Ретроградність — це не покарання, а сигнал сповільнитися. Саме зараз варто:

перевіряти всю інформацію двічі;

робити резервні копії даних;

планувати, але не запускати нове — чудовий час для підготовки, аналізу, ревізії старих ідей;

обдумувати слова;

слухати більше, ніж говорити — це вбереже від конфліктів;

дбати про особистий простір.

Астрологи наголошують: цей період варто сприймати не як кризу, а як перезавантаження. Меркурій повертає нас до того, що було пропущено, допомагає побачити істину й очистити старі ментальні схеми. Це ідеальний час, щоб переглянути свої звички, оновити цінності й відновити внутрішню гармонію.

