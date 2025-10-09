Які знаки Зодіаку отримають сюрпризи у ретроградний Юпітер — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 9 жовтня починається потужний астрологічний період — ретроградний Юпітер у знаку Близнюків. Цей небесний розворот, який триватиме до 4 лютого 2026 року, відкриє деяким знакам Зодіаку двері до несподіваних можливостей і внутрішніх відкриттів. За прогнозом астрологів, на щасливчиків чекають зміни у кар'єрі, фінансові прориви та гармонія в особистому житті.

Новини.LIVE з посиланням на News18 розповідає, хто зі знаків Зодіаку отримає найбільше сюрпризів від ретроградного Юпітера.

Близнюки

Ретроградний Юпітер у вашому знаку відкриває період великих можливостей і внутрішніх перетворень. Цей транзит активує перший дім, приносячи визнання, авторитет і заслужену повагу. Ви можете отримати підтримку впливових людей, а в особистому житті пануватиме гармонія та тепло. Якщо маєте справи з нерухомістю — час діяти, адже Всесвіт на вашому боці. Родинна сфера стабілізується, приносячи відчуття впевненості й спокою.

Терези

Для Терезів ретроградний Юпітер стане періодом духовного зростання й матеріальних здобутків. Планета проходить через ваш дев'ятий дім, підсилюючи удачу та допомагаючи завершити справи, які тягнулися роками. Ви можете отримати фінансове підвищення або знайти нові джерела доходу. У родині запанує гармонія, а поїздки чи відрядження принесуть неочікувану користь. Також цей час сприятливий для навчання, розширення кругозору та нових контактів.

Діва

Для Дів цей період стане переломним у професійній сфері. Ретроградний Юпітер активує ваш десятий дім кар'єри, даруючи можливість досягти давно омріяних цілей. Підприємці зможуть отримати заборговані виплати, а наймані працівники — підвищення чи підтримку керівництва. Водночас покращаться стосунки з рідними, з'явиться більше тепла та довіри у спілкуванні з батьками.

