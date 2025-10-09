Видео
Видео

Начался ретроградный Юпитер — какие знаки Зодиака ждут сюрпризы

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:29
Какие знаки Зодиака получат сюрпризы в ретроградный Юпитер — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 9 октября начинается мощный астрологический период — ретроградный Юпитер в знаке Близнецов. Этот небесный разворот, который продлится до 4 февраля 2026 года, откроет некоторым знакам Зодиака двери к неожиданным возможностям и внутренним открытиям. По прогнозу астрологов, счастливчиков ждут перемены в карьере, финансовые прорывы и гармония в личной жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на "News18" рассказывает, кто из знаков Зодиака получит больше всего сюрпризов от ретроградного Юпитера.

Читайте также:
Близнецы

Ретроградный Юпитер в вашем знаке открывает период больших возможностей и внутренних преобразований. Этот транзит активирует первый дом, принося признание, авторитет и заслуженное уважение. Вы можете получить поддержку влиятельных людей, а в личной жизни будет царить гармония и тепло. Если имеете дела с недвижимостью — время действовать, ведь Вселенная на вашей стороне. Семейная сфера стабилизируется, принося ощущение уверенности и спокойствия.

Весы

Для Весов ретроградный Юпитер станет периодом духовного роста и материальных достижений. Планета проходит через ваш девятый дом, усиливая удачу и помогая завершить дела, которые тянулись годами. Вы можете получить финансовое повышение или найти новые источники дохода. В семье воцарится гармония, а поездки или командировки принесут неожиданную пользу. Также это время благоприятно для обучения, расширения кругозора и новых контактов.

Дева

Для Дев этот период станет переломным в профессиональной сфере. Ретроградный Юпитер активирует ваш десятый дом карьеры, даря возможность достичь давно желанных целей. Предприниматели смогут получить задолженные выплаты, а наемные работники — повышение или поддержку руководства. В то же время улучшатся отношения с родными, появится больше тепла и доверия в общении с родителями.

Также предлагаем вам другие астрологические прогнозы на осень 2025 года

Какие знаки Зодиака будет сопровождать удача во время сезона Весов.

Кто из знаков Зодиака должен следить за расходами в октябре.

Какие знаки Зодиака наконец найдут работу мечты во второй месяц осени.

Каким знакам Зодиака октябрь принесет настоящее чудо.

Кого из знаков Зодиака накроет волна вдохновения во второй месяц осени.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
