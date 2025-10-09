Какие знаки Зодиака получат сюрпризы в ретроградный Юпитер — гороскоп

Начался ретроградный Юпитер — какие знаки Зодиака ждут сюрпризы
С 9 октября начинается мощный астрологический период — ретроградный Юпитер в знаке Близнецов. Этот небесный разворот, который продлится до 4 февраля 2026 года, откроет некоторым знакам Зодиака двери к неожиданным возможностям и внутренним открытиям. По прогнозу астрологов, счастливчиков ждут перемены в карьере, финансовые прорывы и гармония в личной жизни.
Новини.LIVE со ссылкой на "News18" рассказывает, кто из знаков Зодиака получит больше всего сюрпризов от ретроградного Юпитера.
Близнецы
Ретроградный Юпитер в вашем знаке открывает период больших возможностей и внутренних преобразований. Этот транзит активирует первый дом, принося признание, авторитет и заслуженное уважение. Вы можете получить поддержку влиятельных людей, а в личной жизни будет царить гармония и тепло. Если имеете дела с недвижимостью — время действовать, ведь Вселенная на вашей стороне. Семейная сфера стабилизируется, принося ощущение уверенности и спокойствия.
Весы
Для Весов ретроградный Юпитер станет периодом духовного роста и материальных достижений. Планета проходит через ваш девятый дом, усиливая удачу и помогая завершить дела, которые тянулись годами. Вы можете получить финансовое повышение или найти новые источники дохода. В семье воцарится гармония, а поездки или командировки принесут неожиданную пользу. Также это время благоприятно для обучения, расширения кругозора и новых контактов.
Дева
Для Дев этот период станет переломным в профессиональной сфере. Ретроградный Юпитер активирует ваш десятый дом карьеры, даря возможность достичь давно желанных целей. Предприниматели смогут получить задолженные выплаты, а наемные работники — повышение или поддержку руководства. В то же время улучшатся отношения с родными, появится больше тепла и доверия в общении с родителями.
