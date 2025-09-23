Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Гороскоп Начался сезон Весов — какие знаки Зодиака накроет волной удачи

Начался сезон Весов — какие знаки Зодиака накроет волной удачи

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:53
Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — прогноз астрологов
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон Весов начался — и это время, когда Вселенная открывает двери к новым возможностям, подаркам судьбы и неожиданной удаче. Период с 22 сентября по 21 октября, когда Солнце будет находиться в Весах, обещает быть особенным: энергия гармонии, красоты и равновесия коснется каждого из нас. Но не всем повезет одинаково — четыре знака Зодиака получат настоящую волну успеха и поддержку звезд. Их ждут судьбоносные встречи, финансовые возможности, изменения в карьере и даже новая любовь.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего в сезон Весов 2025, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача в сезон Весов

Весы

Поскольку Солнце находится именно в Весах, неудивительно, что именно вы находитесь в центре внимания. Это ваше звездное время, когда энергии будет через край, а Вселенная будет дарить множество шансов для личного роста. Полнолуние 6 октября подсветит сферу отношений, помогая укрепить важные связи. А уже 21 октября наступит Новолуние в Весах, которое станет своеобразным "перезапуском" на год вперед. Сатурн в Рыбах напомнит о необходимости завершить рабочие дела или те, что связаны со здоровьем. Венера с 13 октября сделает вас особенно привлекательными и харизматичными.

 

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Водолей

Водолеи, этот сезон откроет для вас новые горизонты. Солнце в Весах способствует образованию, путешествиям и философским поискам. Полнолуние в Овне 6 октября активизирует сферу общения, поэтому вы можете наладить новые знакомства или провести время с близкими людьми. Новолуние 21 октября усилит вашу внутреннюю гармонию и желание расширять мировоззрение. До 13 октября Венера будет находиться в вашем восьмом доме, влияя на финансы и интимные отношения. А когда перейдет в Весы, вы почувствуете прилив вдохновения и романтики. Это отличное время для путешествий, обучения и развития отношений.

 

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Близнецы

Сезон Весов приносит вам удачу в любви, творчестве и развлечениях. Уже с 18 сентября Меркурий активизирует ваш пятый дом, а 13 октября присоединится Венера, даря новые знакомства или второе дыхание в отношениях. Если вы одиноки — это время для романтических встреч, если в паре — ваш союз получит новый толчок. Сатурн в десятом доме карьеры поможет завершить важный этап и достичь результатов, а Юпитер во втором доме обещает финансовые поступления. Полнолуние 6 октября сделает вас особенно социальными, а Новолуние 21 октября — откроет двери к новым романтическим приключениям и творческим успехам.

 

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Рак

Юпитер в вашем первом доме уже длительное время усиливает вашу энергию и открывает возможности. И сезон Весов не станет исключением. Венера до 13 октября усиливает коммуникацию, а затем переходит в ваш четвертый дом дома и семьи, помогая навести порядок в быту. Сатурн в девятом доме добавляет стабильности, а Новолуние 21 октября подарит ощущение уюта и гармонии в собственном доме. Кроме того, октябрь станет благоприятным и для карьерных свершений. Это месяц, когда вы сможете укрепить основу своей жизни и получить настоящие подарки судьбы.

 

Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Также вас могут заинтересовать другие прогнозы астрологов

Каким знакам Зодиака новая сентябрьская неделя сулит фантастический успех.

Какие знаки Зодиака ждут вызовы в сфере карьеры до конца сентября.

Какие сюрпризы готовит октябрь одиноким знакам Зодиака.

Кому из знаков Зодиака следует позаботиться о здоровье до конца сентября.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации