Каким знакам Зодиака улыбнется удача в сезон Весов — прогноз астрологов

Сезон Весов начался — и это время, когда Вселенная открывает двери к новым возможностям, подаркам судьбы и неожиданной удаче. Период с 22 сентября по 21 октября, когда Солнце будет находиться в Весах, обещает быть особенным: энергия гармонии, красоты и равновесия коснется каждого из нас. Но не всем повезет одинаково — четыре знака Зодиака получат настоящую волну успеха и поддержку звезд. Их ждут судьбоносные встречи, финансовые возможности, изменения в карьере и даже новая любовь.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего в сезон Весов 2025, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача в сезон Весов

Весы

Поскольку Солнце находится именно в Весах, неудивительно, что именно вы находитесь в центре внимания. Это ваше звездное время, когда энергии будет через край, а Вселенная будет дарить множество шансов для личного роста. Полнолуние 6 октября подсветит сферу отношений, помогая укрепить важные связи. А уже 21 октября наступит Новолуние в Весах, которое станет своеобразным "перезапуском" на год вперед. Сатурн в Рыбах напомнит о необходимости завершить рабочие дела или те, что связаны со здоровьем. Венера с 13 октября сделает вас особенно привлекательными и харизматичными.

Водолей

Водолеи, этот сезон откроет для вас новые горизонты. Солнце в Весах способствует образованию, путешествиям и философским поискам. Полнолуние в Овне 6 октября активизирует сферу общения, поэтому вы можете наладить новые знакомства или провести время с близкими людьми. Новолуние 21 октября усилит вашу внутреннюю гармонию и желание расширять мировоззрение. До 13 октября Венера будет находиться в вашем восьмом доме, влияя на финансы и интимные отношения. А когда перейдет в Весы, вы почувствуете прилив вдохновения и романтики. Это отличное время для путешествий, обучения и развития отношений.

Близнецы

Сезон Весов приносит вам удачу в любви, творчестве и развлечениях. Уже с 18 сентября Меркурий активизирует ваш пятый дом, а 13 октября присоединится Венера, даря новые знакомства или второе дыхание в отношениях. Если вы одиноки — это время для романтических встреч, если в паре — ваш союз получит новый толчок. Сатурн в десятом доме карьеры поможет завершить важный этап и достичь результатов, а Юпитер во втором доме обещает финансовые поступления. Полнолуние 6 октября сделает вас особенно социальными, а Новолуние 21 октября — откроет двери к новым романтическим приключениям и творческим успехам.

Рак

Юпитер в вашем первом доме уже длительное время усиливает вашу энергию и открывает возможности. И сезон Весов не станет исключением. Венера до 13 октября усиливает коммуникацию, а затем переходит в ваш четвертый дом дома и семьи, помогая навести порядок в быту. Сатурн в девятом доме добавляет стабильности, а Новолуние 21 октября подарит ощущение уюта и гармонии в собственном доме. Кроме того, октябрь станет благоприятным и для карьерных свершений. Это месяц, когда вы сможете укрепить основу своей жизни и получить настоящие подарки судьбы.

