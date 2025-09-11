Видео
Этим знакам Зодиака нужно позаботиться о здоровье в сентябре 2025

Дата публикации 11 сентября 2025 15:43
Каким знакам Зодиака нужно обратить внимание на здоровье в сентябре 2025
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первый месяц осени наполнен астрологическими событиями, которые несут изменения, внутренние трансформации, но в то же время сентябрь — время испытаний и борьбы за светлое будущее. Как предупреждают астрологи, несколько знаков Зодиака окажутся под мощным влиянием планет, которое может отразиться на их физическом и эмоциональном здоровье. В этот период организм будет требовать большего внимания, а привычный темп жизни может привести к переутомлению.

Кому из знаков Зодиака стоит уделить особое внимание своему здоровью в сентябре 2025 года, читайте в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Знаки Зодиака, которым нужно позаботиться о здоровье в сентябре

Дева

Для Дев этот месяц может стать настоящим испытанием. Вы будете стремиться сделать все идеально, взять на себя больше, чем стоит, но именно это приведет к истощению. Астрологи советуют снизить темп и позаботиться о нервной системе. В сентябре важно восстанавливать силы через качественный сон, спокойные прогулки и правильное питание. Обратите особое внимание на желудочно-кишечный тракт — возможны неприятные симптомы, если вы будете злоупотреблять кофе или перекусами на ходу.

 

Каким знакам Зодиака нужно обратить внимание на здоровье в сентябре 2025 — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Рыбы

Рыбам в сентябре придется пройти через эмоциональные качели, особенно в период коридора затмений. Вы можете почувствовать сильную усталость, апатию или даже потерю интереса к привычным делам. Астрологи советуют больше слушать себя и не требовать чрезмерного. Полезно добавить в жизнь медитации, дыхательные практики или йогу, чтобы снять внутреннее напряжение. Также обратите внимание на опорно-двигательный аппарат и состояние спины — стоит избегать перегрузок.

 

Каким знакам Зодиака нужно обратить внимание на здоровье в сентябре 2025 — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com
Близнецы

Для Близнецов сентябрь 2025 будет месяцем стрессовых ситуаций и быстрых решений, которые могут истощить нервную систему. Вы рискуете "перегореть", если не найдете способа остановиться. Астрологи рекомендуют распределять дела и не брать на себя лишнего. Стоит добавить в режим дня легкую физическую активность, ведь она поможет снять напряжение и улучшит сон. Особое внимание уделите дыхательной системе — не забывайте проветривать помещение и больше времени проводить на свежем воздухе.

 

Каким знакам Зодиака нужно обратить внимание на здоровье в сентябре 2025 — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Тамара Володина
Автор:
Тамара Володина
