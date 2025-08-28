Какому знаку Зодиака сентябрь 2025 откроет путь к финансовому успеху

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для одного знака Зодиака сентябрь 2025 года станет месяцем финансовых переворотов, изменений в сфере заработка и неожиданных возможностей. Два затмения, влияние ретроградных Сатурна и Урана откроют двери к новым источникам доходов и принесут шанс на обогащение.

Для какого же знака Зодиака первый месяц осени откроет настоящий денежный поток — прогнозом поделилась астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Один знак Зодиака, которому следует готовиться к финансовым возможностям в сентябре

Начало осени порадует финансовыми сюрпризами тех, кто родился под знаком огненного и амбициозного Льва. Как объяснила Анжела Перл, денежные потоки откроются благодаря лунному и солнечному затмениям (7 и 21 сентября), которые будут происходить в финансовых секторах. А также Сатурну и Урану, которые в этот период начнут свое обратное движение. Ретроградные планеты помогут навести порядок в делах, долгах и общих средствах.

Львам стоит быть готовыми к важным финансовым решениям, крупным приобретениям и даже новому источнику дохода. Но представители этого знака получат не только деньги, а и новый взгляд на собственные возможности. Сентябрь изменит отношение к богатству и поможет открыться к большим суммам, которые раньше казались недосягаемыми. Главное — быть открытыми к изменениям.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Главные события и даты сентября для Львов:

2 сентября — Сатурн вернется в восьмой дом и пробудет там до середины февраля. Это период, когда Львы будут решать вопросы кредитов, наследства, алиментов или совместных средств с партнерами. Возможны крупные инвестиции или расходы на обучение и лечение близких.

— Сатурн вернется в восьмой дом и пробудет там до середины февраля. Это период, когда Львы будут решать вопросы кредитов, наследства, алиментов или совместных средств с партнерами. Возможны крупные инвестиции или расходы на обучение и лечение близких. 3-19 сентября — появятся новые сделки, клиенты, идеи для заработка. Это благоприятное время для покупок, продаж и финансовых инициатив.

— появятся новые сделки, клиенты, идеи для заработка. Это благоприятное время для покупок, продаж и финансовых инициатив. 6 сентября — Уран в 11 доме начнет двигаться ретроградно. Львы будут пересматривать свое окружение, карьерные планы и систему работы. Возможно завершение отношений с одними людьми и приход новых союзников.

— Уран в 11 доме начнет двигаться ретроградно. Львы будут пересматривать свое окружение, карьерные планы и систему работы. Возможно завершение отношений с одними людьми и приход новых союзников. 7 сентября — лунное затмение в восьмом доме. Оно прояснит ситуацию с чужими деньгами, кредитами, наследством, партнерскими финансами. Также может произойти внутренняя трансформация или освобождение от зависимостей.

— лунное затмение в восьмом доме. Оно прояснит ситуацию с чужими деньгами, кредитами, наследством, партнерскими финансами. Также может произойти внутренняя трансформация или освобождение от зависимостей. 19 сентября — отличное время для переговоров, знакомств и новостей от родственников.

— отличное время для переговоров, знакомств и новостей от родственников. 20 сентября — Венера подарит легкие заработки, приятные покупки и повышенное внимание со стороны окружающих.

— Венера подарит легкие заработки, приятные покупки и повышенное внимание со стороны окружающих. 21 сентября — солнечное затмение во втором доме денег. Оно может принести судьбоносное знакомство или новое направление деятельности, которое повлияет на финансы. Возможно повышение самооценки и открытие дополнительных источников доходов.

— солнечное затмение во втором доме денег. Оно может принести судьбоносное знакомство или новое направление деятельности, которое повлияет на финансы. Возможно повышение самооценки и открытие дополнительных источников доходов. с 23 сентября — активизируются темы дома и семьи: переезд, ремонт, покупка или продажа жилья. Возможны и конфликты с близкими из-за совместных расходов.

