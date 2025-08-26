Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Коридор затемнень 2025 відкриє нову еру для одного знаку Зодіаку

Коридор затемнень 2025 відкриє нову еру для одного знаку Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 18:14
Коридор затемнень у вересні 2025 року — життя якого знаку Зодіаку зміниться назавжди
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У перший місяць осені на нас чекає важлива астрологічна подія — коридор затемнень, що триватиме з 7 по 21 вересня. На кожен знак Зодіаку вона вплине по-різному, для когось це час випробувань, для інших — нових можливостей. Проте лише один представник зодіакального кола відкриє двері у нову реальність. Всесвіт запустить процеси, які вже неможливо буде зупинити.

Життя якого знаку Зодіаку назавжди зміниться після коридору затемнень у вересні 2025 року та що саме на нього чекає, розповіла астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі. 

Реклама
Читайте також:

Знак Зодіаку, чиє життя назавжди зміниться у коридор затемнень 2025 року

За словами астрологині, вересень буде дійсно доленосним для тих, хто народився під знаком Рака. Два затемнення та енергетичний коридор між ними активують одразу кілька важливих сфер життя. Це час, коли старе відходить, а нове приходить безповоротно. У період з 7 по 21 вересня Раки отримають шанс масштабувати своє життя, вийти на новий рівень і відкрити двері до глобальних змін.

Увесь місяць Юпітер перебуватиме у знаку Рака, а це планета удачі, яка посилює всі позитивні події. Особливо яскраво її вплив відчують Раки, народжені з 9 по 15 липня, але й решта представників цього знаку Зодіаку не залишаться осторонь. 

 

Коридор затемнень у вересні 2025 року змінить життя одного знаку Зодіаку назавжди — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Важливі дати вересня 2025 для Раків:

  • 2 вересня — Сатурн повертається у дев'ятий дім. Це час перегляду цінностей, переконань та вибору нових життєвих орієнтирів. Можливі рішення про навчання, переїзд або зміну професійного шляху.
  • 3 вересня — Меркурій принесе новини від родичів, роботу з документами, подорожі та нові знайомства. У Раків може змінитися оточення.
  • 6 вересня — Уран у дванадцятому домі відкриє двері у світ духовних практик, психології та нових методик самопізнання.
  • 7 вересня — Місячне затемнення. Для Раків воно стане початком нової ери. На вас чекають теми освіти, міжнародних контактів, переїздів та навіть можливість написати книгу чи стати відомими у світі.
  • 19 вересня — можливі зміни в сім'ї: поповнення або вигідна угода з нерухомістю.
  • 20 вересня — Венера принесе удачу в особистому житті, приємні зустрічі та фінансові можливості.
  • 21 вересня — Сонячне затемнення. Це переломний момент, який остаточно змінить ваше коло спілкування, може принести переїзд, нових сусідів або повну перебудову сімейних стосунків.

Також пропонуємо дізнатися: 

гороскоп затемнення вересень Астрологія знаки Зодіаку коридор затемнень
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації